Європарламент пропонує на рік раніше заборонити імпорт російського газу

Європейський парламент розглядає пропозицію пришвидшити повну відмову ЄС від імпорту російського газу на один рік – до січня 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Поточна законодавча ініціатива, представлена Європейською Комісією минулого місяця, передбачає припинення всього імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Однак провідні законодавці Європарламенту запропонували перенести цей термін на рік раніше — до 1 січня 2027 року.

Хоча низка дипломатів ЄС сумнівається, що уряди країн-членів погодяться на прискорення заборони, депутати можуть використати цю ініціативу як інструмент тиску під час переговорів.

Зокрема, було запропоновано впровадити штрафи для компаній, що порушуватимуть заборону, аж до анулювання ліцензій на торгівлю енергією. Інший політик виступає також і за повну заборону імпорту російської нафти з 2027 року — таку норму Єврокомісія не пропонувала.

Європейський парламент планує проголосувати за свою позицію восени. Остаточне рішення має бути погоджене між Парламентом і Радою ЄС. Для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість, що унеможливлює блокування заборони з боку окремих країн, таких як Угорщина та Словаччина, які досі закуповують газ з Росії трубопроводом.

Додамо, за словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.