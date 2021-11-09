"Запорожсталь" за первую неделю ноября отгрузила 380 тонн кислорода

Запорожье переживает новую волну коронавируса, которая, по словам медиков, гораздо сложнее предыдущих. Как сообщает пресс-служба Группы "Метинвест", по состоянию на 8 ноября в Запорожской области зафиксировали 713 новых случаев коронавируса и 34 тысячи 944 человека еще продолжают борьбу с недугом.

Пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии поступают в больницы города. Среди стационарных больных преобладают люди старше 60 лет, однако есть и 30-летние. Практически все они кислородозависимые и невакцинированные. Спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки.

Чтобы медучреждения не столкнулись с нехваткой кислорода, им на помощь пришел социально ответственный бизнес — предприятия Группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

С апреля комбинат "Запорожсталь" Группы "Метинвест" передал больницам 2 тысячи 300 тонн жидкого кислорода. Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь. За месяц больницы получили от предприятия 1 тысячу 200 тонн кислорода. С начала ноября "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода.

В частности, в ноябре кислород "Запорожстали" получили городские больницы Запорожья №1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом №4. Поставляли кислород и в медучреждения области — Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака.

"За первую неделю ноября "Запорожсталь" отгрузила в адрес украинских больниц 380 тонн медицинского кислорода. В медучреждениях Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Донецкой и Херсонской областей медики отчаянно борются за жизни людей с помощью лекарственного средства, который производит и бесплатно передает им "Запорожсталь". Сейчас сложно спрогнозировать, когда мы вернемся к обычной жизни, но одно металлурги "Запорожстали" и "Метинвеста" могут гарантировать: мы будем неустанно помогать врачам спасать украинцев", — отметил директор по инижинирингу "Запорожстали" Николай Петряков.

С начала ноября предприятия "Метинвеста" отгрузили в медучреждения Украины уже 676 тонн медицинского кислорода, и отгрузки спасительного медицинского лекарственного средства продолжаются.

Напомним, что в апреле кислород, который производит "Запорожсталь", сертифицировало Министерство здравоохранения Украины. С тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины.

Активно используют кислород комбината больницы других областей Украины. В частности, в ноябре его получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница имени Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница №7, больница №4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница. Начали отгружать кислород и в Сумскую область — 11-тую по счету область Украины, где больных лечат медкислородом производства предприятий "Метинвеста".

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова с этой целью было выделено около 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это самый большой вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Более 500 медучреждений по всей стране получили около тысячи единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ.

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С начала пандемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине более 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты для медиков.

Все это распределялось в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн гривен было выделено на материальную поддержку 31 семье медиков, умерших в результате COVID-19.

Ранее сообщалось, что Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского и Днепровский коксохимический завод группы "Метинвест" до конца 2021 года передадут опорным больницам Каменского 80 тонн кислорода.

Напомним, меткомбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", ежесуточно поставляет 80 тонн медицинского кислорода в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей.