Политика 60 минут назад

Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава службы

Речь идет о создании новой системы поощрений, в которой будет прямая зависимость бонусов от задержанной контрабанды

Павел Рябикин. Фото: скриншот видео Радио НВ Павел Рябикин. Фото: скриншот видео Радио НВ
Павел Рябикин. Фото: скриншот видео Радио НВ

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает возможным обеспечить увеличение заработной платы рядового работника таможни с нынешних 16-18 тысяч грн до 40-50 тысяч за счет получения доли с выписываемых штрафов. Об этом он сказал в интервью ZN.ua.

"Мы считаем, что если таможенник на сегодняшний день выйдет на заработную плату в районе 40–50 тысяч грн, это будет эффективный сдерживающий фактор, особенно вместе с механизмами контроля", — отметил чиновник.

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По его словам, такой рост зарплаты станет возможным благодаря ряду предложений, которые уже были подготовлены и представлены таможней на заседании Совета нацбезопасности и обороны, посвященном контрабанде.

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В частности, речь идет о создании новой системы поощрений, в которой будет прямая зависимость бонусов от количества задержанных контрабандных грузов и количества наложенных штрафов.

"То есть, у человека есть альтернатива: взять условную тысячу долларов за оформление и что-то пропустить или получить эту самую тысячу долларов в виде бонуса, задержав этот груз, определив правильно его стоимость и получив фиксированный процент от наложенного штрафа в качестве материального поощрения", — пояснил Рябикин.

Сами же штрафы, по словам главы ведомства, должны существенно вырасти, а видоизмененная система борьбы с коррупцией на таможне — предусматривать безальтернативное лишение свободы как для участника внешнеэкономической деятельности, так и для таможенника, вошедшего с ним в сговор.

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"То есть, мы говорим об очень агрессивном противодействии самой мысли о заговоре и бесспорно хотим создать систему сдерживания, при которой человек должен много раз подумать, прежде чем решиться на правонарушение", — сказал он.

Отметим, что согласно результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, 57% опрошенных предпринимателей считают, что коррупция на таможне не снижается.

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