Политика 10 минут назад

"Здоровая нация": Зеленский инициировал программу оздоровления украинцев

Программа, по словам президента, будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация", которая научит людей профилактике заболеваний, таких как COVID-19.

Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть, в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", — отметил Зеленский.

По его словам, новая программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе, вызванными коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус

Кроме этого, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что также получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Напомним, по состоянию на 10 ноября 2020 года, в Украине зарегистрировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых детей — 410, медработников — 445.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 479 197 случаев инфицирования СOVId-19, выздоровело от этой болезни 214 657 человек, а также зафиксировано 8 756 летальных случаев. 

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