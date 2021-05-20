Зеленский поддержал ЦИК в признании Вирастюка победителем выборов в округе №87

Украинский президент Владимир Зеленский поддерживает Центральную избирательную комиссию в признании тяжелоатлета Василия Вирастюка победителем выборов в округе №87. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Уверен, что Центральная избирательная комиссия действовала согласно действующему украинскому законодательству. Уверен, что Василий Вирастюк выиграл выборы в этом регионе", — сообщил гарант. Он подчеркнул, что Василий Вирастюк — не какой-то "маленький бизнесмен", а "наша гордость", поэтому он уверен, что за него голосовали люди.

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"Ничего не говорю про Шевченко лично, но напоминаю, кем была "подкреплена" ночь, когда произошла ситуация на участке. В этом плане к Вирастюку нет вопросов. Чистый человек, понятно, как заработал искусственные части тела, какие операции пережил из-за того, что защищал украинский спорт. Поэтому уважение ему и почет", — сказал президент.

Также он пояснил, почему в ночь выборов на участке были правоохранители: "Потому что туда вместе с Александром Шевченко приехало 200 человек с оружием в спортивных костюмах. Примерно такие, как приезжавшие на Антимайдан. Это не общество, это граждане Украины, но не общество. Общество выбрало Вирастюка, а работать участку не давали именно эти молодчики".

По словам Зеленского, в области никто не хотел работать главой Службы безопасности, поскольку все боятся. "Знаете, что там происходит? Боятся люди на участках работать, просто считать голоса. Поэтому для этих людей был серьезный ответ. Так будет и дальше, а если они будут показывать государству силу, государство будет отвечать им очень мощно и быстро. А кто победил? Считаю, что ЦИК действовала по закону", — рассказал гарант.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия составила новый протокол о результатах довыборов депутата Верховной Рады в округе №87 (Ивано-Франковская область), уже без учета данных с шести избирательных участков.

Согласно этим данным, результат кандидата от "Слуги народа" — тяжелоатлета Василия Вирастюка — составил 14 тысяч 811 голосов, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко — 13 тысяч 942 голоса, а кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского — 13 тысяч 463.

До этого же 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.