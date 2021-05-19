ЦИК повторно признал Вирастюка победителем выборов в округе №87

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол о результатах довыборов депутата Верховной Рады в округе №87 (Ивано-Франковская область), уже без учета данных с шести избирательных участков.

Как сообщает "Опора", согласно этим данным, результат кандидата от "Слуги народа" — тяжелоатлета Василия Вирастюка — составил 14 тысяч 811 голосов, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко — 13 тысяч 942 голоса, а кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского — 13 тысяч 463.

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Напомним, что 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

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По данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе № 87, данные которого и утвердил тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95% действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший решения о результатах выборов окружного и центрального избиркома, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

К их проведению ранее призывал и третий основной кандидат Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.