ЦИК признал Вирастюка победителем в округе №87 и пожаловался в полицию

Центральная избирательная комиссия вечером 22 апреля установила результаты выборов депутата Верховной Рады от одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область), согласно которым на них победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Как говорится в сообщении ЦИК, результаты установлены на основании уточненного протокола окружной избирательной комиссии и с учетом вступивших в силу решений судов по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на действия и решения ОИК.

Соответствующий протокол подписали все присутствовавшие на заседании члены Центризбиркома, однако двое из них — с особым мнением.

"При принятии протоколов от ОИК об итогах голосования в округе у членов Комиссии было много вопросов, на которые фактически был дан ответ как раз судами. В данном случае мы исходили из того, что ЦИК, как и все государственные органы, обязана выполнять решения судов и не может принимать решения вопреки решениям судов, вступивших в законную силу", — отметил глава ЦИК Олег Диденко.

Он подчеркнул, что законом не предусмотрено иного варианта действий ЦИК в этой ситуации, кроме как установить результаты выборов на основании уточненного протокола ОИК и судебных решений.

Вместе с тем в комиссии считают необходимым отреагировать на известные ей факты нарушения законодательства о выборах в этом округе с целью защиты прав субъектов и участников избирательного процесса.

"В ходе обработки избирательной документации, решений судов, обращений граждан и особого мнения членов ОИК, комиссия обнаружила обстоятельства, которые требуют выяснения правоохранительными органами, в частности относительно выявленной недостачи избирательных бюллетеней по отдельным избирательным участкам, которые могут свидетельствовать о незаконном уничтожении (похищении) избирательной документации", — отмечается в сообщении.

В то же время ЦИК подчеркивает, что не уполномочена давать правовую оценку действиям, которые могут содержать признаки административного, уголовного преступления, проводить проверку обстоятельств и принимать решения о привлечении виновных к ответственности.

В связи с этим Центризбирком обратился в Национальную полицию с просьбой о проверке изложенных в своем решении обстоятельств нарушения законодательства при установлении итогов голосования на этих выборах и принятия соответствующих мер реагирования.

"Более 50 уголовных производств было открыто по нарушениям на различных этапах избирательного процесса, и мы обеспокоены той ситуацией, что в ходе обработки избирательной документации была выявлена ​​недостача избирательных бюллетеней. По этому поводу уже открыты уголовные производства и этот вопрос переместился от оценки со стороны ЦИК в сферу оценки правоохранительных органов", — отметил Диденко.

Он выразил надежду, что правоохранители смогут установить все обстоятельства нарушений и привлечь нарушителей к ответственности.

"Наверное, действительно это яркий пример, почему стоит отказываться от мажоритарной системы и вводить пропорциональную, которая менее чувствительна к подобным нарушениям", — заявил председатель ЦИК.

Его заместитель Виталий Плукар, в свою очередь, обращение комиссии в полицию является своего рода коллективной особым мнением ЦИК в ситуации, когда Центризбирком не наделен функциями ни правоохранительного, ни следственного органа.

"Это компетенция правоохранительных органов. Мы можем только к ним обратиться, чтобы еще раз подчеркнуть важность того, чтобы виновные понесли ответственность и чтобы это стало превентивным механизмом, чтобы в будущем такие нарушения не имели места", — подчеркнул он.

Таким образом, комиссия завершила рассмотрение вопроса об итогах голосования в округах №50 и №87 на промежуточных выборах депутатов Рады 28 марта. Продолжающееся заседания с 30 марта заседание ЦИК объявлено закрытым.

Напомним, что по данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе № 87, Вирастюк получил 15 тысяч 536 голосов, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании (среди действительных голосов это 30,95%).

Остальные данные решения ЦИК не приводит, однако по уточненному протоколу ОИК, второе место занял Александр Шевченко ("За будущее"), набравший 15 тысяч 114 голосов, а третье — Руслан Кошулинский ("Свобода"), набравший 14 тысяч 311 голосов.

Именно Шеченко являлся инициатором судебных разбирательств по ряду участков, на которых ОИК сперва отменил результаты выборов, а затем вынужденно установил по решению суда, но все равно не на всех участках.

В то же время разница между Вирастюком и "основным" Шевченко, согласно этим данным, оказалась всего 422 голоса, в то время как суммарно "двойники" его соперника (Шевченко Александр Леонидович 1974 года рождения и Шевченко Александр Петрович) получили 533 голоса.

В то же время 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

Отметим, что к их проведению ранее призвал Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.

Тем временем избранный в Раду в округе №50 в Донецкой области Андрей Аксенов накануне сложил полномочия мэра Доброполья, что открывает ему дорогу для утверждения депутатом парламента.

Отметим также, что следующие выборы Рады должны будут пройти уже по другой системе: согласно статье 133 Избирательного кодекса, выборы нардепов проводятся на основе пропорциональной системы по единым партийным спискам кандидатов в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты.

В то же время 45 депутатов нынешнего созыва парламента подали представление в Конституционный суд с требованием отменить ныне действующий порядок организации и проведения выборов парламента, вернув вместо соответствующего раздела Избирательного кодекса старый закон о выборах Рады, ныне утративший силу.