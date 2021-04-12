Политика 60 минут назад

Суд признал противоправным признание ОИК №87 победителем выборов Вирастюка

Далее решение должна будет принять Центральная избирательная комиссия

Фото: Facebook-страница Александра Шевченко Фото: Facebook-страница Александра Шевченко
Фото: Facebook-страница Александра Шевченко

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования в одномандатном округе №87 на выборах депутата Верховной Рады 28 марта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, оспаривавший признание победы за своим соперником Василием Вирастюком от "Слуги народа".

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При этом он добавил, что полномочия отменить протокол окружкома имеет Центральная избирательная комиссия, потому дальнейшее решение — за ней.

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Напомним, ОИК №87 подвел результаты выборов лишь 4 апреля, исходя из результатов со 112 из 117 участков округа. Однако 9 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд отменил признание ОИК №87 недействительным голосования на пяти спорных участках.

При этом 5 апреля ЦИК принял протокол о результатах выборов от ОИК, но решил не спешить их утверждать окончательно, а подробно изучить все материалы и подождать окончания судебных разбирательств.

Напомним, что процесс подведения итогов этих выборов оказался крайне скандальным: сопровождался двукратной сменой председателя окружного избиркома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о заминировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.

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