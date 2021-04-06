Ивано-Франковский облсовет потребовал перевыборов в округе №87

Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии 6 апреля призвал власти обеспечить отмену результатов прошедших 28 марта выборов депутата Верховной Рады от округа №87, охватывающего часть этой области, победителем которых окружная избирательная комиссия признала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Как сообщает "Галка", адресовано оно не только Центральной избирательной комиссии, но и президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, министру внутренних дел Арсену Авакову, глава Службы безопасности Украины Ивану Баканову, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и исполняющему обязанности директора Госбюро расследований Алексею Сухачеву.

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"События, происходившие в округе, невозможно назвать проявлением непосредственной демократии. Происходившее с 28 марта по 4 апреля — возможный подкуп, пересчет бюллетеней, давление на высших должностных лиц, угрозы, шантаж, подкуп — фактически являются назначением, а не выборами народного депутата. Членов комиссии выводили из помещения ОИК, туда проникали неизвестные лица, помещение в течение шести часов находилось под контролем сотрудников СБУ, были повреждены мешки с бюллетенями", — зачитал обращение председатель облсовета Николай Палийчук.

Отмечается, что такие действия свидетельствуют о "позорной фальсификации" и принципиально исказили результат выборов.

"Мы, депутаты облсовета, будем защищать народ не только от внешней агрессии, но и от внутреннего вмешательства. Эти события — преступления против Украины. Мы призываем органы власти иметь мужество и выполнить собственные обещания, обеспечив верховенства права и свободу избирателей", — говорится в обращении.

В нем депутаты требуют провести справедливое расследование, дать надлежащую оценку действиям правоохранителей и СБУ, привлечь к ответственности тех, кто проникал в помещение ОИК и, как утверждается, похищал бюллетени, а также, собственно, признать выборы в округе №87 недействительными и объявить повторные выборы.

"Группа, приехавшая на Прикарпатье, имела только одну задачу — сделать так, чтобы победил провластный кандидат. Этот мандат уже никому не нужен. Он встанет поперек горла и фальсификаторам, и исполнителям, и тому, кто его возьмет", — заявил также Палийчук.

Напомним, полиция накануне сообщила, что открыла 17 уголовных производств по выборам депутата Рады в округе №87. В частности, одно дело открыто по факту препятствования выборам и работе избиркома по предварительному сговору группой лиц; шесть — по фактам похищения бюллетеней на соответствующих шести участках; пять — по фактам подкупа избирателей; одно — по факту использования поддельных документов; а еще четыре — по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Несмотря на то, что выборы прошли еще 28 марта, ОИК смогла установить их результаты лишь к утру 4 апреля. Согласно им, там победил кандидат Вирастюк. При этом результаты на пяти участках округа из 117 были аннулированы, а процесс подведения итогов оказался крайне скандальным и конфликтным.

В частности, он сопровождался двукратной сменой председателя окружкома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о заминировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.

Третий основной кандидат — Руслан Кошулинский от "Свободы" — ранее также призвал отменить итоги выборов и назначить новые.

Тем временем ЦИК 5 апреля принял протокол о результатах выборов от ОИК, но не спешит их утверждать окончательно, решив подробно изучить все материалы и подождать окончания судебных разбирательств. Отметим, что ранее Ивано-Франковский окружной админсуд уже признал безосновательным решение ОИК №87 о пересчете голосов на трех избирательных участках округа (№260012, №260028 и №260536). На одном из них — №260028 — результаты в итоге были вообще аннулированы. Однако кандидат Шевченко оспаривает результаты и на ряде других участков.