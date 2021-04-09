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50 минут назад

Суд отменил все решения об аннулировании выборов на участках округа №87

Ранее окружной избирком уже признал победителем Вирастюка на основании данных со 112 из 117 участков

Ивано-Франковский окружной админсуд. Фото: Опора Ивано-Франковский окружной админсуд. Фото: Опора
Ивано-Франковский окружной админсуд. Фото: Опора

Ивано-Франковский окружной административный суд 9 апреля признал противоправными и отменил постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании выборов депутата Верховной Рады 28 марта недействительными на участках №260028 (село Монастырчаны) и №261030 (село Микуличин).

Как сообщает "Опора", ранее суд отменил аналогичные постановления ОИК по участкам №261027 (город Яремче), №260515 (село Парище) и №260025 (село Манява).

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На участках №261030 и №260028 результаты выборов отменили после повторного подсчета голосов, когда было выявлено несоответствие изначальным результатам в части количества бюллетеней за кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко.

Так, в протоколе участковой комиссии №261030 было указано 402 голоса за него, а при пересчете их оказалось 299. На участке №260028 в протоколе УИК значилось 172 голоса за Шевченко, а при подсчете их обнаружили лишь 79. В обоих случаях была вызвана полиция.

Голосование на участке №261030 было признано недействительным, поскольку ОИК посчитала безосновательным включение 30 человек в выписку из списка избирателей для голосования по месту пребывания, что составляло более 5% избирателей, принявших участие в голосовании.

Суд установил, что ОИК пришла к такому выводу после общего осмотра заявлений и медицинских справок без установки непринадлежности документов в каждом конкретном случае, что лишает такой вывод признаков обоснованности. Следовательно, факт безосновательной выдачи 30 бюллетеней невозможно проверить.

Более того, 30 избирателей составляют менее 5% от избирателей, принявших участие в голосовании на этом участке, а это было 688 избирателей, поскольку определяющим основанием для такого расчета является количество контрольных талонов и количество избирателей, поставивших свои подписи в списке избирателей.

По участку №260028 ОИК сочла безосновательным включение 36 человек в выписку из списка избирателей для голосования по месту пребывания, поскольку к нему не были приобщены собственноручно написанные заявления, справки из медицинского учреждения в каждом заявлении, а также решение УИК о включении таких избирателей в список. Таким образом, по мнению комиссии, количество избирателей, которые незаконно проголосовали на участке в Монастырчанах, составило более 5%.

Суд, исследовав видеозапись заседания ОИК, установил, что члены окружкома в ходе исследования списка избирателей и выписки к нему установили точное количество избирателей, получивших избирательные бюллетени — 36 из 39 включенных в список избирателей для голосования по месту пребывания и у фамилиях которых содержится примечание "НСП" (не способные самостоятельно передвигаться).

По мнению суда, это обстоятельство полностью нивелирует выводы ОИК о безосновательности включения лиц в список, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 86 закона о выборах народных депутатов избиратели, не способные передвигаться самостоятельно, включаются в выписку из списка избирателей без добавления заявлений и медицинских справок.

По участку №260025 ОИК признал голосование недействительным после повторного подсчета голосов, при этом ОИК счет безосновательной выдачу 50 бюллетеней. Суд установил, что в выписку из списка избирателей были включены 82 человека, из которых 81 проголосовал (из общего числа проголосовавших в 391). При этом на суде ОИК не смогла привести доказательств безосновательности выдачи 50 бюллетеней.

На учатке №260515 оказалось, что на выписке из списка избирателей отсутствовала печать, а сам он был подписан 28 марта вместо 27 марта. ОИК признала голосование на данном участке недействительным, посчитав, что 49 человек, проголосовавших по месту пребывания, были включены в выписку безосновательно и неправомерно.

В свою очередь, при пересчете голосов на участке №261027 в Яремче было установлено, что на контрольных листах в избирательных урнах отсутствовала печать УИК, а также у членов ОИК, опять-таки, возникли замечания по формированию списка избирателей для голосования по месту пребывания.

ОИК сочла, что к туда неправомерно попали 24 избиратели, что составляет более 5% от 462 получивших бюллетени на этом участке. На этом основании она также признала выборы недействительными. В то же время суд учел доводы истца, что участие в голосовании по месту пребывания, по данным протокола, приняли лишь 12 избирателей.

Также ОИК исходил из того, контрольный лист, в котором отсутствует печать УИК, не может считаться контрольным листом, поскольку в нем отсутствует обязательный реквизит.

По данному факту суд указал, что хотя печать и является обязательным реквизитом контрольного листа, однако ее отсутствие не свидетельствует об отсутствии контрольного листа как такового, а может лишь свидетельствовать о сомнениях в его достоверности. Именно УИК в таком случае должен решить — учесть бюллетени из ур с контрольным листом без печати или нет. УИК рассмотрел этот вопрос и решил учесть указанные бюллетени. При повторном подсчета члены УИК подтвердили подлинность подписей членов комиссии на контрольных листах и ​​сообщили о рассмотрении этого вопроса на своем заседании.

По составлению выписки из списка избирателей суд отметил, что для установления числа в 5% избирателей следует учитывать количество избирателей, которые фактически проголосовали, а не количество избирателей, внесенные в выписку. Поэтому в данном случае следовало учитывать 12 проголосовавших по месту пребывания, что не превышает 5% от 462.

Напомним, несмотря на то, что довыборы депутата Рады прошли еще 28 марта, ОИК №87 смогла установить их результаты лишь к утру 4 апреля. Согласно им, там победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. При этом результаты на пяти участках округа из 117 были аннулированы, а процесс подведения итогов оказался крайне скандальным и конфликтным.

В частности, он сопровождался двукратной сменой председателя окружкома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о заминировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.

Третий основной кандидат — Руслан Кошулинский от "Свободы" — призвал отменить итоги выборов и назначить новые. 6 апреля с этим призывом выступил Ивано-Франковский областной совет.

Тем временем ЦИК 5 апреля принял протокол о результатах выборов от ОИК, но не спешит их утверждать окончательно, решив подробно изучить все материалы и подождать окончания судебных разбирательств.

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