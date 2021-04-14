Опрос в округе №87: 33% признались в голосовании за Шевченко, 38% считают его победителем

33% опрошенных избирателей одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область) заявляют, что голосовали на выборах нардепа от этого округа 28 марта за кандидата от партии "За будущее", основателя горнолыжного курорта "Буковель" Александра Шевченко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В свою очередь, 25,3% заявили, что голосовали за кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, а 25% за кандидата от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского. Еще 3,3% признались, что голосовали за Юрия Голинея ("Платформа громад"), а 2,3% — за самовыдвиженца Михаила Ноняка.

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В голосовании за другого кандидата признались 0,5% голосовавших, а 0,8% заявили, что испортили бюллетень. В то же время 9,8% заявили, что им сложно ответить на поставленный вопрос либо они уже не помнят, за кого отдали голос.



При этом 38% опрошенных считают, что в итоге все же победил Шевченко, 25% считают победителем Вирастюека, а 10% — Кошулинского. Нашелся и 1% тех, кто видит победителя в другом кандидате. В то же время 26% респондентов затруднились со своей оценкой того, кто же победил на выборах.

В частности, 10% голосовавших за Вирастюка считают, что он в итоге проиграл Шевченко, а 9% голосовавших за Шевченко полагают, что он проиграл Вирастюку.



33% опрошенных заявляют, что на этих выборах были значительные фальсификации, 16% — что были незначительные, 23% — что фальсификаций не было.

При этом 30% полагают, что фальсификации были в пользу Вирастюка, 16% — что они были в пользу Шевченко. 3% считают, что выборы фальсифицировались в пользу Кошулинского. При этом большинство в 36% респондентов затруднилось с ответом.



43% и 40% голосовавших соответственно за Шевченко и Кошулинского считают, что фальсификации на выборах 28 марта были значительными, еще 15% и 17% — незначительными. В то же время среди избирателей Вирастюка таковых оказалось всего 33% суммарно.



40% избирателей кандидата от "Слуги народа" считают, что фальсификаций не было, а 20% считают, что они были в пользу Шевченко. При этом 45% и 40% отдавших голос соответственно за Шевченко и Кошулинского подозревают в фальсификациях именно сторону Вирастюка.



Идею отмены результатов выборов и проведения новых выборов в округе №87 полностью поддерживают 40% опрошенных, склоняются к поддержке еще 9%. В то же время точно против выступают 28%, а 12% склоняются к такому мнению.

В частности, перевыборы поддерживают 72% избирателей "За будущее", 57% — "Свободы", 55% — "Европейской солидарности", 50% — "Батькивщины". В то же время против выступает большинство в 60% сторонников "Слуги народа" и 66% голосовавших за Вирастюка.



На гипотетических повторных выборах 43,3% определившихся с поддержкой проголосовали бы за Шевченко, 26,7% за Кошулинского, а 23,9% за Вирастюка.



Опрос был проведен среди 2 тысяч респондентов 8-13 апреля методом личного интервью. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.

Тем временем 14 апреля окружная избирательная комиссия №87 в Надвороной должна вернуться к установлению результатов выборов после того, как 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования 28 марта.

Напомним, ОИК №87 подвел результаты выборов лишь 4 апреля, исходя из результатов со 112 из 117 участков округа. Согласно им, 31,25% получил Вирастюк, 29,69% — Шевченко, 28,86% — Кошулинский, 6,02% — Голиней, 2,69% — Ноняк.

Однако 9 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд отменил признание ОИК №87 недействительным голосования на пяти спорных участках.

При этом 5 апреля ЦИК принял протокол о результатах выборов от ОИК, но решил не спешить их утверждать окончательно, а подробно изучить все материалы и подождать окончания судебных разбирательств.

Отметим также, что к проведению перевыборов ранее призвал Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.