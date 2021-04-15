ОИК №87 уточнила результаты выборов: победил Вирастюк — "Опора"

Окружная избирательная комиссия №87 (Ивано-Франковская область) приняла уточненный протокол о результатах выборов депутата Верховной Рады от данного округа 28 марта.

Как сообщает "Опора", избирком рассмотрел вопрос о результатах на семи участках, по которым со 2 апреля начались судебные процессы.

Так, ОИК пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "уточненный" результатов по пяти участкам №260025 (село Манява), №260515 (село Парище), №261029 и №261030 (село Микуличин), №260028 (село Монастырчаны) по результатам повторного подсчета голосов.

На четырех из этих пяти участков (кроме №260515) при пересчете была выявлена недостача бюллетеней за кандидата Александра Шевченко. Таким образом, ОИК учла меньше голосов за Шевченко, чем участковые комиссии указали изначально.

В то же время на основании решений судов ОИК учла данные первичного протокола по участку №260012 (село Горохолин Лес). В то же время при повторном подсчете голосов на указанном участке результаты все равно полностью совпали с первичным протоколом УИК.

Результаты же по участку №261027 (город Яремче) ОИК решил оставить аннулированными ввиду того, что на контрольных листах в больших и переносных урнах отсутствовали печати. Таким образом, результаты с этого участка не учтены в итоговых данных.

Таким образом, согласно уточненному протоколу, Василий Вирастюк ("Слуга народа") получил 15536, или 30,96% голосов, Александр Шевченко ("За будущее") — 15114, или 30,12%, а Руслан Кошулинский ("Свобода") — 14311, или 28,52%.

Еще 5,98% голосов получил кандидат от "Всеукраинского объединение "Платформа громад" Юрий Голиней, а 2,92% избирателей округа поддержали бывшего главу Госслужбы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Кроме того, 0,77% голосов получил полный тезка одного из основных кандидатов — Шевченко Александр Леонидович, но 1974, а не 1971 года рождения. Еще 0,29% получил второй "двойник" — Шевченко Александр Петрович. Остальные семь кандидатов набрали еще меньше и суммарно 0,44%.

Таким образом, разница между Вирастюком и "основным" Шевченко, согласно этим данным, составила 422 голоса, в то время как суммарно "двойники" Шевченко получили 533 голоса.

Напомним, что Ивано-Франковский окружной административный суд 9 апреля признал противоправной отмену ОИК результатов голосования на пяти участках, включая №261027. После этого суд признал таковым и итоговый протокол окружкома, принятый, соответственно, без учета данных с пяти участков.

ОИК №87 первоначально подвел результаты выборов лишь 4 апреля, исходя из результатов со 112 из 117 участков округа. Согласно им, 31,25% получил Вирастюк, 29,69% — Шевченко, 28,86% — Кошулинский, 6,02% — Голиней, 2,69% — Ноняк.

В то же время 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

Отметим, что к их проведению ранее призвал Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.