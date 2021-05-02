Верховный суд отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка народным депутатом

1 мая 2021 года Большая Палата Верховного Суда признала действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 22 апреля 2021 года незаконными и отменила постановление о признании протокола, согласно которому победителем в округе 87 был признан Василий Вирастюк.

Как сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА, своим решением Большая Палата частично удовлетворила апелляционную жалобу основателя горнолыжного курорта "Буковель" Александра Шевченко на решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года.

Напомним, что по данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе № 87, Вирастюк получил 15 тысяч 536 голосов, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании (среди действительных голосов это 30,95%).

Остальные данные решения ЦИК не приводит, однако по уточненному протоколу ОИК, второе место занял Александр Шевченко ("За будущее"), набравший 15 тысяч 114 голосов, а третье — Руслан Кошулинский ("Свобода"), набравший 14 тысяч 311 голосов.

Именно Шевченко являлся инициатором судебных разбирательств по ряду участков, на которых ОИК сперва отменил результаты выборов, а затем вынужденно установил по решению суда, но все равно не на всех участках.

В то же время разница между Вирастюком и "основным" Шевченко, согласно этим данным, оказалась всего 422 голоса, в то время как суммарно "двойники" его соперника (Шевченко Александр Леонидович 1974 года рождения и Шевченко Александр Петрович) получили 533 голоса.

В то же время 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка.

Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

Отметим, что к их проведению ранее призвал Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.

Тем временем избранный в Раду в округе №50 в Донецкой области Андрей Аксенов накануне сложил полномочия мэра Доброполья, что открывает ему дорогу для утверждения депутатом парламента.

Отметим также, что следующие выборы Рады должны будут пройти уже по другой системе: согласно статье 133 Избирательного кодекса, выборы нардепов проводятся на основе пропорциональной системы по единым партийным спискам кандидатов в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты.

В то же время 45 депутатов нынешнего созыва парламента подали представление в Конституционный суд с требованием отменить ныне действующий порядок организации и проведения выборов парламента, вернув вместо соответствующего раздела Избирательного кодекса старый закон о выборах Рады, ныне утративший силу.