ЦИК отказал Вирастюку в регистрации нардепом

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых основания для регистрации Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады по результатам прошедших 28 марта выборов в одномандатном округе №87 (Ивано-Франковская область).

Такое решение было принято единогласно всеми 12 присутствовавшими на заседании 5 мая членами комиссии.

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Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, докладывая по данному вопросу повестки дня, что 27 апреля Вирастюк подал в ЦИК вместе с полагающимися документами заявление для регистрации его нардепом.

В то же время имеется решение Верховного суда, который в обеспечение принятого им иска запретил ЦИК осуществлять действия по регистрации Вирастюка до вынесения решения по делу.

В дальнейшем, рассматривая уже другое дело, Большая палата Верховного суда, как напомнила член Центризбиркома, 2 мая признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Таким образом, поскольку протокол о результатах выборов отменен, по состоянию на день рассмотрения комиссией этого вопроса у ЦИК отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка депутатом Рады.

В свою очередь, председательствовавший на заседании зампред ЦИК Виталий Плукарь отметил, что комиссия все меры для поиска наиболее оптимального пути решения данной ситуации.

"В том числе с учетом законодательно определенных полномочий комиссии и с учетом позиции суда по этому вопросу, поскольку на сегодня чисто юридического пути для выхода из этой ситуации нет. Тем не менее, со стороны ЦИК отрабатывается вопрос, чтобы принять наиболее взвешенное и комплексное решение, чтобы результаты выборов все же были установлены", — добавил он.

Напомним, что по данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе № 87, Вирастюк получил 15 тысяч 536 голосов, или 30,95% действительных голосов. Его конкурент Александр Шевченко, обжаловавший решения о результатах выборов окружного и центрального избиркома, получил, согласно этим данным на 422 голоса меньше.

Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

К их проведению ранее призывал и третий основной кандидат Руслан Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.

В свою очередь, выборы в округе №50 в Донецкой области, проходившие одновременно, завершились спокойно: ЦИК в итоге признал избранным депутатом Рады Андрея Аксенова, сложившего для этого полномочия мэра Доброполья.