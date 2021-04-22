Избранный в Раду мэр Доброполья сложил полномочия

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов, избранный 28 марта депутатом Верховной Рады, сложил полномочия городского головы. Об этом говорится в сообщении Добропольского горсовета.

Отныне временно возглавлять городскую территориальную общину будет секретарь горсовета Виталий Шевченко.

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Аксенов на довыборах нардепа от округа №50 набрал 65,5% голосов, победив на всех 112 избирательных участках округа. Его ближайший конкурент — адвокат Валентин Рыбин от Партии Шария получил 13% голосов, а кандидат "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, заняла третье место с 6,7%.

Отметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов ранее заявлял, что спецслужба проверяет информацию о наличии у Аксенова российского гражданства.

Также ранее СМИ сообщали, что будучи в 2014 году еще главой Новодонецкого поселкового совета (подчиненного Добпропольскому горсовету), Аксенов якобы принимал участие в организации "референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики".

Напомним также, что параллельно проходившие 28 марта в Ивано-Франковской области довыборы депутата Рады от округа №87 оказались крайне скандальными. По официальным данным, на них победил кандидат от "Слуги народа" — тяжелоатлет Василий Вирастюк. Однако эти результаты были утверждены без учета некоторых спорных участков и оспорены кандидатом от партии "За будущее" Александром Шевченко.

При этом даже уточненные после решений суда протокол засвидетельствовал победу Вирастюка, но с отрывом меньшим, чем набрали на выборах "двойники" Шевченко. Центральная избирательная комиссия пока не приняла окончательного решения по этой ситуации.