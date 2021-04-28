Политика 1 час назад

ЦИК признал Аксенова избранным депутатом Рады

Неделей ранее возможный обладатель гражданства РФ сложил полномочия мэра Доброполья

Андрей Аксенов. Фото: канал "112 Украина" Андрей Аксенов. Фото: канал "112 Украина"
Андрей Аксенов. Фото: канал "112 Украина"

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады от одномандатного округа №50 (Донецкая область) Андрея Аксенова. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании ЦИК 27 апреля.

Напомним, 21 марта Добропольский горсовет Донецкой области объявил о сложении Аксеновым полномочий мэра в связи с избранием в Раду. Возглавлять Доброполье временно будет секретарь горсовета Виталий Шевченко.

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Отметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов ранее заявлял, что спецслужба проверяет информацию о наличии у Аксенова российского гражданства.

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Также ранее СМИ сообщали, что будучи в 2014 году еще главой Новодонецкого поселкового совета (подчиненного Добпропольскому горсовету), Аксенов якобы принимал участие в организации "референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики".

Отметим, что на довыборах нардепа от округа №50, прошедших 28 марта, Аксенов баллотировался от партии "Порядок" и набрал 65,5% голосов, победив на всех 112 избирательных участках округа. Его ближайший конкурент — адвокат Валентин Рыбин от Партии Шария получил 13% голосов, а кандидат "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, заняла третье место с 6,7%.

Параллельно же в Ивано-Франковской области проходили выборы нардепа от округа №87, оказавшиеся крайне скандальными и установление результатов которых затянулось почти на месяц. На них, по официальным данным, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, но относительное большинство жителей округа считает победителем Александра Шевченко от партии "За будущее".

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