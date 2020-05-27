Политика 1 час назад

Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что региональная организация может стать объединением для обсуждения торгово-экономических вопросов

Зеленский и Алиев во время встречи в Баку в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба ОПУ Зеленский и Алиев во время встречи в Баку в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба ОПУ
Зеленский и Алиев во время встречи в Баку в декабре 2019 года. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский предложил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву уделить больше внимания работе ГУАМ — основанной в 1997 году Организации за демократию и экономическое развитие с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана, передает пресс-служба Офиса президента.

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"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", — сказал он.

Кроме того, Зеленский выразил убеждения, что по завершении карантинных ограничений Украина и Азербайджан восстановят высокую динамику двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Также в ходе телефонного разговора президент Украины поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь от Азербайджана — более 23 тонн медицинских материалов и оборудования, которое было доставлено в Киев 21 мая.

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Напомним, что по результатам исследования, проведенного Киевской школой экономики (KSE), потери украинской экономики от введения карантина могут составлять $50 млрд. Мировая экономика, по прогнозам ООН, в 2020 году испытает падение в размере 3,2% или $8,5 трлн в денежном выражении в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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