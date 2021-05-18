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Банки 1 час назад

Зниження розмірів ставок комісій інтерчейндж може мати негативний вплив — Кредобанк

Нацбанк, Visa та Mastercard підписали меморандум, який передбачає поетапне зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж) до рівня не вище 0,9%

Директор департаменту карткового бізнесу Кредобанку Дмитро Лучко Директор департаменту карткового бізнесу Кредобанку Дмитро Лучко
Директор департаменту карткового бізнесу Кредобанку Дмитро Лучко

Директор департаменту карткового бізнесу Кредобанку Дмитро Лучко у коментарі Delo.ua заявив, що досягнений компроміс у справі зниження граничних розмірів ставок комісій інтерчейндж є позитивним та в цілому відображає ринкові тенденції, за якими комісії знижуються із зростанням частки та об’ємів безготівкових розрахунків.

"Водночас із темпами зниження граничних розмірів варто бути обережним та враховувати, що перше добровільне зниження ставок платіжними системами вже відбулося у січні 2021 року. Передбачене меморандумом друге пониження граничних ставок у поточному році, яке не враховувалося у плануванні банками, все-таки потенційно може мати негативний вплив, що може відбитися і на клієнтах", — зазначив також він.

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Нагадаємо, один із засновників monobank Олег Гороховський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбеки.

Керівник Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгеній Заіграєв в свою чергу вважає, що зниження комісії інтерчейндж має вплинути на тариф по еквайрингу.

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