В Нацбанке уверяют, что Украина прошла пик экономического кризиса, вызванного COVID-19

Украина прошла пик экономического кризиса, который вызван пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и введенным из-за этого карантином.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе брифинга по случаю объявления учетной ставки 11 июня.

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"По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для быстрого возвращения экономики к фазе роста необходимы достаточно решительные шаги", — сообщил Смолий.

По его словам, после получения первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) международные резервы Украины превысят $27 млрд.

"Несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу на конец года, мы получим международные резервы сверх этой суммы, то есть они станут большими, чем до кризиса", — сообщил он.

Напомним, 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу Stand-by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года. При этом объем кредитования якобы не изменится.

10 июня стало известно, что Украина получит первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,1 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook сообщил, что Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом $5 млрд. Программа рассчитана на полтора года.