Финансы 1 час назад

В Нацбанке уверяют, что Украина прошла пик экономического кризиса, вызванного COVID-19

Тем не менее, по оценкам Нацбанка, падение украинской экономики во втором квартале будет больше, чем ожидалось

Глава НБУ Яков Смолий Глава НБУ Яков Смолий
Глава НБУ Яков Смолий

Украина прошла пик экономического кризиса, который вызван пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и введенным из-за этого карантином.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе брифинга по случаю объявления учетной ставки 11 июня.

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"По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для быстрого возвращения экономики к фазе роста необходимы достаточно решительные шаги", — сообщил Смолий.

По его словам, после получения первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) международные резервы Украины превысят $27 млрд.

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"Несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу на конец года, мы получим международные резервы сверх этой суммы, то есть они станут большими, чем до кризиса", — сообщил он.

Напомним, 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу Stand-by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года. При этом объем кредитования якобы не изменится.

10 июня стало известно, что Украина получит первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,1 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook сообщил, что Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом $5 млрд. Программа рассчитана на полтора года.

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