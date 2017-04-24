Хедхантинг по-новому. Как меняются подходы к поиску эффективных управленцев

Как и в любой сфере, в executive search есть свои сложности. Часто они связаны с восприятием рынка в принципе — у бизнеса складывается впечатление, что executive search всемогущ на словах, а на деле это просто мыльный пузырь. К сожалению, работа некоторых игроков рынка подрывает репутацию всей сферы: они используют традиционные и давно устаревшие методы: перетряхивают базы данных кандидатов и составляют из них предсказуемые списки претендентов на вакансию клиента. От такого подхода страдает вся сфера: непомерные гонорары за в общем-то примитивную работу, скрытые комиссии, сомнительная этика и раздутое самомнение подрывают доверие к executive search.

Клиент справедливо возмущается — он больше не готов ввязываться в такие сомнительные "отношения" и платить внушительные суммы за старомодные подходы, которые не обеспечивают нужный результат. Бизнес-среда меняется, и в ключе этих изменений профессиональный консультант по поиску персонала превращается из подрядчика в партнера. Задача такого партнера — посмотреть на компанию со стороны, проанализировать операционные процессы и предложить свое видение путей ее развития. Трансформация бизнеса, улучшение показателей — клиенту здесь нужны стратегии, а не тактики. Также ему важна прозрачность работы и "осязаемость" результата: результат должен оцифровываться, эффективность — считаться, а все процессы легко отслеживаться и контролироваться. И да, клиент хочет получить больше за меньшее вознаграждение.

Хэдхантер нового поколения: погружение и анализ

В этой реальности традиционные агентства executive search становятся пережитком прошлого. Им на смену приходит команды нового поколения — назовем их "советники по лидерству", которые переосмысливает подход к поиску талантов в принципе. Новый подход — это обязательное понимание контекста. Клиенту нужно видеть картину своего бизнеса в целом: в чем его сильные стороны и где пробелы, какова организационная структура в сравнении с коллегами по рынку, едина ли команда руководителей, достаточно ли они активны в привлечении лучших специалистов отрасли. И конечно клиенту важно знать, какие у него есть ресурсы для достижения успеха, и иметь план работы в этом направлении.

Советники по лидерству — новый тип экспертов по executive search — как раз и захватывает все эти направления. Они должны адаптировать свою работу под нужды конкретного клиента. Они глубоко погружаются в его отрасль и бизнес, анализируют корпоративную культуру — что в итоге и обеспечивает высококачественный консалтинг. Кроме того, серьезных навыков требует и понимание сути человека, который стоит за резюме — важны не только его опыт и компетентность, но и мотивация, амбиции и система ценностей. Поверхностный подход никогда не обеспечит качественный анализ такого уровня. Кроме того, нужен проактивный подход — важно следить за лучшими специалистами рынка. Грамотные консультанты это понимают. Сначала они находят лидеров высшего калибра, которые могут активно двигать компанию вперед и разрабатывать эффективные стратегии. Потом идут с ними на контакт, располагают к себе, постоянно поддерживают связь и таким образом в итоге конвертируют любопытство потенциального кандидата в подлинную заинтересованность. Для своих клиентов они "играют в долгую": созданную сеть потенциальных кандидатов интегрируют в 3-х летний план действий, который периодически обновляется. Такой подход является трансформационным и этим принципиально отличается от "покупательного" поиска кандидатов.

"Да!" нестандартным подходам

Дальновидные "специалисты по лидерству" избегают узких подходов — и это помогает находить действительно уникальные таланты в самых неожиданных местах. Понятие "успех" с ними приобретает новый смысл. Образно говоря, у вас может быть квадратное отверстие, которое нужно заполнить. У вас нет подходящего квадрата, зато подвернулся идеальный шар. Да, можно его отбросить как неподходящий, но иногда для достижения действительно впечатляющего результата следует изменить первоначальную форму отверстия.

Следуя принципу разнообразия и диверсификации каналов поиска, вашего идеального кандидата можно найти вообще в другой профессиональной сфере. Он может быть с похожим, но все же не таким опытом, как желает клиент. Он может быть восходящей звездой не такого высокого уровня, как вы ищете, но с большим потенциалом преуспеть при грамотном наставничестве и постоянной работе над повышением квалификации. Ключевое — разглядеть талант и убедить клиента в том, что именно этот человек в состоянии вывести компанию на новый уровень.

Даешь больше

Компетенции executive search не ограничиваются пусть и филигранной работой по анализу компаний и поиску уникальных кандидатов под конкретные задачи. Особо бойкие консультанты берутся даже за формирование или переформатирование корпоративной культуры путем подбора соответствующих профилей. Это сложный процесс, и подходы к нему могут быть разными. Но в любом случае это всегда вызов для консультантов. Иногда, например, компании-клиенту для качественного рывка требуется встряска, и тогда контролируемые конфликты и столкновения ценностей провоцируют специально.

Специфика работы советников по лидерству — executive search нового поколения — заключается еще и в том, что их участие в судьбе компании не заканчивается с завершением проекта и оплатой услуг. Идеальный сценарии — это поддерживать контакт с клиентом и назначенным на должность кандидатом, курировать интеграционный процесс и оказывать всяческую поддержку всем сторонам. Все это — залог того результата, за который клиент платит немалый гонорар.

Мир бизнеса меняется. Соответственно, должен меняться и мир рекрутинга.

Больше о современных подходах в HR и новых вызовах для бизнеса в эпоху diversity, gig-economy и ethics/values shift вы сможете узнать на пятом HR Wisdom Summit, который пройдет в Киеве 15 июня.