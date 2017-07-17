Как без опыта стать востребованным специалистом

Мир изменился. Мы смотрим фильмы о прошлом, о нем читаем, слышим рассказы наших родителей и наконец понимаем: тогда все было не так. Раньше было странно искать себя в профессии, а дело своей жизни − в себе, менять работу, если что-то не нравилось, бросать опостылевшее место, не найдя новую работу, а что еще хуже − переучиваться, если предыдущим образованием был недоволен (в смысле, недоволен?). По рассказам родителей я помню, что самое лучшее образование − в нашей стране, самый лучший вуз — пед/мед/иньяз (кому что рассказывали родители). А все почему? Да просто потому, что "детимарьиванны" их закончили, стали докторами, профессорами наук и теперь работают где-то аж в Киеве! И еще очень много аргументов.

Мир изменился. И продолжает меняться: инновации врываются во все сферы нашей жизни, а вот вузы, к сожалению, пока не приспособлены к тому, чтобы гибко реагировать на все изменения, которые происходят в мире. Мне часто приходится общаться со студентами, и я допускаю, что сегодня их учат по тем же программам, что и 10-15 лет назад. Именно поэтому выпускники и не приспособлены сразу ворваться в рабочий мир, ведь между тем, чему учили, и тем, что есть на самом деле — пропасть. Со слов студентов, иногда их учат по статьям в Википедии, а еще многие отмечают, что они вряд ли бы сделали выбор в пользу того учебного заведения, в котором учатся сейчас, если бы существовала возможность изменить решение.

Мир изменился. Но вузы все еще не готовы сотрудничать с работодателями, которые точно знают, какие специалисты им понадобятся в перспективе 2, 3, 5-10 лет. К 2030 году порядка 35% профессий вовсе исчезнут с рынка труда. Их заменят искусственный интеллект, машинное обучение и роботы. Например, перестанут быть нужны бухгалтера, корректоры, турагенты, штурманы, сисадмины, переводчики и появятся новые − куратор коллективного творчества, тьютор по эстетическому развитию, science-художник. Недавно созданное агентство по обеспечению качества высшего образования включает в себя академиков и член-корреспондентов наук, заслуженных работников образования, заслуженных деятелей науки и техники, а также одного представителя работодателя из металлургического комплекса. Забавно, не так ли? Сколько из этих людей знают, какие специалисты нужно бизнесу сегодня? А завтра?

Мир изменился. Сегодня работодатели, которые недовольны качеством подготовки молодых специалистов вузами, и сами студенты наладили успешную схему сотрудничества, дающую дополнительную ценность обеим сторонам. Расскажу на примере медиасферы, представителем которой являюсь.

Когда медиакомпании столкнулись с ограниченностью рынка квалифицированных молодых специалистов и разочаровались в вузах, они решили взять все в свои руки и готовить их самостоятельно − за более короткий срок, на своих мощностях, по своим правилам и требованиям. Так мы поступили в "1 + 1 медиа", создав собственную медиашколу при группе.

Мир изменился. Самый главный тренд сегодня — это самообразование. Не ждите, что "сами все предложат и сами все дадут". Если вы — студент высшего учебного заведения (потому что для родителей важно, чтобы у вас было высшее образование), то уже сегодня можно делать следующее:

- посещайте специальные фестивали (бесплатные), которые организовываются специально для выпускников школ и студентов (в этом году, например, мне удалось побывать на одном из таких фестивалей — Mr. Leader — очень рекомендую);

- регистрируйтесь на открытых MOOC площадках (Coursera, Khan Academy, Futurelearn, Open2study) и проходите бесплатные курсы. Просто выберите тематики, которые вам интересны, и система сама предложит варианты курсов;

- подписывайтесь на специализированные профессиональные паблики в социальных сетях, которые публикуют актуальные статьи, мнения, знакомят со специалистами сферы, на которых тоже в последствии можно подписываться и следить за новостями;

- будьте жадными к получению новых знаний − читайте профессиональную литературу (идеально на иностранном языке, потому что все самое новое и интересное издается на английском);

- не брезгуйте бесплатными стажировками в компаниях, которых считаете для себя лидерами рынка, ведь почти каждая такая компания будет счастлива видеть в рядах своих молодых специалистов, страстно желающих, с одной стороны, узнать все и побольше, а с другой — дополнительные руки в организации никогда не бывают лишними.

Мир изменился. Сегодня успешное будущее молодых специалистов в их руках. И точно не зависит от наличия высшего образования. "Высшее образования ума не дает", − моя мама :)