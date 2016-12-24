Как все успеть и не сойти с ума

Решать задачи быстро, но не одновременно

Исследователь Эрл Миллер, один из ведущих нейрофизиологов Массачусетского технологического института, утверждает, что человеческий мозг не приспособлен к мультизадачности: "Когда люди пребывают в уверенности, что справляются сразу с несколькими задачами, на самом деле они просто ускоренно переходят от одной задачи — к другой. И за каждый такой переход будет взиматься вполне конкретная когнитивная плата. Можно сказать, что мы не в состоянии одновременно удержать много шаров в воздухе, как это делают опытные фокусники. Даже тогда, когда мы пребываем в уверенности, что сделали много, ирония состоит в том, что именно многозадачность делает нас значительно менее эффективными". И он прав — бизнесмены не говорят с тремя людьми по телефону одновременно, они просто сокращают часы не переговоры или переключаются с одной задачи на другую.

Предпринимателю, который с душой подошел к открытию своего дела, скучно не бывает. Когда получается закрыть вопрос с привлечением заказов, начинаются организационные изменения. Только один бизнес вышел на прибыль, у другого закончился сезон, и возникла потребность направить финансовый поток в другое русло. На самом деле бизнесмены не отдыхают в прямом смысле этого слова, они просто переносят фокус с одной задачи на другую. Активировал другую часть мозга, перезагрузился и вперед дальше работать.

Делегирование — за или против

Еще недавно за человека все делали менеджеры и консультанты. Турагенты бронировали билеты, продавцы подбирали образ и доставляли одежду, а машинистки и секретари освобождали от бремени ежедневной переписки. Теперь эти и многие другие вещи основателю бизнеса приходится делать самостоятельно частично из-за недостатка ресурсов, частично из-за потребности контролировать все процессы самостоятельно.

В моих компаниях персонал делится на два условных типа сотрудников: партнеры и исполнители. Например, я не люблю возиться с бумажной волокитой, но с удовольствием занимаюсь менеджментом или освоением новых технологий. Конечно, мне приходится пользоваться сервисами-напоминалками и другими программами, упрощающими рабочие процессы: Google календарем, заметками в Iphone. Но это инструмент для достижения поставленных целей, а не способ избежать ответственности. Если владельцу компании не хочется самому заниматься своим проектом, а все задачи он готов делегировать, то такой бизнес будет обречен.

Уметь "отключаться"

Для того чтобы все успеть, порой приходится вставать очень рано — в 4 или 5 утра. В такие дни количество задач накладывается на график иностранных подрядчиков, и рабочий процесс становится еще более напряженным. Чтобы не слечь от перегруза и не поддастся панике в особо напряженные моменты, нужно уметь сказать себе "стоп!". Остановиться, выдохнуть, выпить чашку кофе или поговорить на отвлеченные темы. Только потом, когда нервы успокоятся, можно начинать бежать дальше и принимать важные решения.

Поработав с оффлайн-бизнесом, я могу точно сказать: быть мультитаскером в онлайне гораздо проще. Правильно выстроенная CRM-система, отсутствие ежедневных встреч и возможность работать в любой точке планеты (при условии наличия интернета) освобождает от страха что-то не успеть или пропустить. Обратная сторона медали — работа начинается одновременно с включением телефона и продолжается до поздней ночи. Владельцам нескольких бизнесов часто хочется еще что-то проверить, углубиться в изучение новых сервисов, придумать оригинальную услугу — в этом наша общая проблема. Уметь останавливаться — это важно для эмоционального и физического здоровья.

Считается, что бизнес — это гонка на выживание, где пришедший вторым уже проигравший. Бизнесмены боятся расслабиться и упустить что-то важное, нагружая себя все большим и большим количеством задач. Выжить в такой ситуации можно только одним способом — научиться получать удовольствием от процесса. Ведь ничто так не стимулирует работать больше, как приятные отзывы клиентов и растущий финансовый поток. Делегируйте, распределяйте и дробите задачи — это не сложно и помогает экономить время.