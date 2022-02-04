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MRKTNG MRTH-2022: узнайте, как поймать тренд и быть эффективным маркетинг-стратегом
Главная тема марафона в этом году — маркетинг будущего. Маркетинг-директора крупных компаний, владельцы креативных агентств, известные креаторы помогут поймать волну новых трендов и сформировать эффективную маркетинг-стратегию
Какие каналы продвижения приносят наилучший результат? Как выделиться контентом и не бояться генерировать смелые идеи в конкурентной среде, где все копируют друг друга? Офлайн-активности до сих пор эффективны?
17 марта на MRKTNG MRTH топовые маркетинг-специалисты поделятся своим видением будущего креативной индустрии и расскажут о трансформациях, через которые придется пройти каждой компании, чтобы не остаться за бортом.
Когда: 17 мартаПодписывайтесь на наш Telegram канал
Где: Unit.City
Подробности и регистрация: https://mrktng.mmr.ua/
Главная тема марафона в этом году — маркетинг будущего. Маркетинг-директора крупных компаний, владельцы креативных агентств, известные креаторы помогут поймать волну новых трендов и сформировать эффективную маркетинг-стратегию.
Среди спикеров:
- Co-CEO NICE2CU (full-management артиста NK) Валерия Коваль и Илона Пашкевич,
- Head of Communications UFuture Александра Погорелая,
- СЕО Badoev ID Анна Ковалева,
- директор по маркетингу «Сильпо» Екатерина Огуряева,
- соучредитель и СЕО Vintage Евгений Кудрявченко,
- креативный директор Grape Иван Голуб,
- Senior Copywriter Grape Александр Малик
и еще 10+ специалистов, достижениями которых восхищается весь рынок.
Вы узнаете:
- как объединить digital- и offline-инструменты и конвертировать их в прибыль;
- как создать эффективную маркетинговую тактику, которая выделит ваш бренд среди конкурентов;
- о приемах контент-маркетинга, который не «засоряет эфир», а приносит пользу потребителям и вашему бизнесу;
- как правильно работать с BIG DATA;
- в чем разница между брендингом и айдентикой, из чего состоит система узнаваемости бренда;
- как правильно использовать бизнес-ивенты в продвижении бренда.
Также вас ожидают:
- открытое интервью о маркетинге в кинематографе с участием украинского продюсера, актрисы кино и театра Алены Лавренюк и руководительницы проекта MMR Екатерины Машевской;
- увлекательная и полезная панельная дискуссия о кросканальной аналитике;
- новые знакомства с более 100 вашими коллегами по рынку — отличный шанс договориться о сотрудничестве и сгенерировать крутые коллаборации.
После марафона состоится церемония награждения X-RAY Marketing Awards. Главное издание о маркетинге и креативе MMR отметит лучшие инициативы, кейсы и коллаборации. Лучшие проекты выбирает читательская аудитория MMR (онлайн-голосование) и экспертное жюри (голосование за каждый проект по нескольким критериям).
Участники MRKTNG MRTH первыми узнают имена победителей и смогут пообщаться с коллегами в неформальной атмосфере за бокалом игристого.
Зарегистрироваться: https://mrktng.mmr.ua/
Присоединяйтесь к MRKTNG MRTH, чтобы быть среди драйвовых и креативных представителей маркетинг-сообщества, первыми узнать тренды маркетинга 2022 года и сыграть на опережение!
Организаторы: бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-издание о маркетинге и креативе MMR.
Принимающий партнер — Unit.City.