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MRKTNG MRTH-2022: узнайте, как поймать тренд и быть эффективным маркетинг-стратегом

MRKTNG MRTH-2022: узнайте, как поймать тренд и быть эффективным маркетинг-стратегом

Главная тема марафона в этом году — маркетинг будущего. Маркетинг-директора крупных компаний, владельцы креативных агентств, известные креаторы помогут поймать волну новых трендов и сформировать эффективную маркетинг-стратегию

Какие каналы продвижения приносят наилучший результат? Как выделиться контентом и не бояться генерировать смелые идеи в конкурентной среде, где все копируют друг друга? Офлайн-активности до сих пор эффективны?

17 марта на MRKTNG MRTH топовые маркетинг-специалисты поделятся своим видением будущего креативной индустрии и расскажут о трансформациях, через которые придется пройти каждой компании, чтобы не остаться за бортом.

Когда: 17 марта

Где: Unit.City

Подробности и регистрация: https://mrktng.mmr.ua/ 

Главная тема марафона в этом году — маркетинг будущего. Маркетинг-директора крупных компаний, владельцы креативных агентств, известные креаторы помогут поймать волну новых трендов и сформировать эффективную маркетинг-стратегию.

Фото 2 — MRKTNG MRTH-2022: узнайте, как поймать тренд и быть эффективным маркетинг-стратегом

Среди спикеров:

  • Co-CEO NICE2CU (full-management артиста NK) Валерия Коваль и Илона Пашкевич,
  • Head of Communications UFuture Александра Погорелая,
  • СЕО Badoev ID Анна Ковалева,
  • директор по маркетингу «Сильпо» Екатерина Огуряева,
  • соучредитель и СЕО Vintage Евгений Кудрявченко,
  • креативный директор Grape Иван Голуб,
  • Senior Copywriter Grape Александр Малик

и еще 10+ специалистов, достижениями которых восхищается весь рынок.

Вы узнаете:

  • как объединить digital- и offline-инструменты и конвертировать их в прибыль;
  • как создать эффективную маркетинговую тактику, которая выделит ваш бренд среди конкурентов;
  • о приемах контент-маркетинга, который не «засоряет эфир», а приносит пользу потребителям и вашему бизнесу;
  • как правильно работать с BIG DATA;
  • в чем разница между брендингом и айдентикой, из чего состоит система узнаваемости бренда;
  • как правильно использовать бизнес-ивенты в продвижении бренда.

Также вас ожидают:

  • открытое интервью о маркетинге в кинематографе с участием украинского продюсера, актрисы кино и театра Алены Лавренюк и руководительницы проекта MMR Екатерины Машевской;
  • увлекательная и полезная панельная дискуссия о кросканальной аналитике;
  • новые знакомства с более 100 вашими коллегами по рынку — отличный шанс договориться о сотрудничестве и сгенерировать крутые коллаборации.

После марафона состоится церемония награждения X-RAY Marketing Awards. Главное издание о маркетинге и креативе MMR отметит лучшие инициативы, кейсы и коллаборации. Лучшие проекты выбирает читательская аудитория MMR (онлайн-голосование) и экспертное жюри (голосование за каждый проект по нескольким критериям).

Участники MRKTNG MRTH первыми узнают имена победителей и смогут пообщаться с коллегами в неформальной атмосфере за бокалом игристого.

Зарегистрироваться: https://mrktng.mmr.ua/ 

Присоединяйтесь к MRKTNG MRTH, чтобы быть среди  драйвовых и креативных представителей маркетинг-сообщества, первыми узнать тренды маркетинга 2022 года и сыграть на опережение!

Организаторы: бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-издание о маркетинге и креативе MMR.

Принимающий партнер — Unit.City.