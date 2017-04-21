Эксклюзив

Надменность во благо

21 апреля 2017, 11:46
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Ирина Рубис, гендиректор Ekonomika+, о том, почему вам ни в коем случае нельзя пропустить пятый юбилейный HR Wisdom Summit 2017

Ирина Рубис Ирина Рубис генеральный директор Ekonomika+

Подражание — высшая форма лести. Будучи равнодушными ко второй, мы в Ekonomika+ с большим трепетом относимся к первому.

Мы ценим тех, кто клонирует наши идеи и форматы. Обеспечивает "гастроли" единожды открытых нами экспертов и практиков. Воссоздает наши фишки.

Отчасти это происходит оттого, что мы живем в парадигме "Що вiддав — те твоє".

Но основная причина такой особенной любви и умиления к "братьям по разуму" в том, что все именно так и задумывается!

Нам критично важно, чтобы те камни, которые мы разбрасываем, пускали круги на воде, а те зерна, которые сеем, отличались особым плодородием.

К чему я все это? К тому, что в этом году мы вводим моду на не новый в мире, но так остро необходимый в отечественной бизнес-среде набор смыслов и слов. И очень верим в их каскадирование единомышленниками. Мы верим, что будущее именно за:

exponential learning

impact

multiple career

retraining/unlearning

gig-economy

tolerance

diversity

inclusion

values shift

roboethics

behavioral economy

Первой ласточкой в этой теме стал гендерный словарь womo, материалы sustainability/shared values и этическом совершенстве на Delo.UA, MMR.ua и том же womo.ua.

Теперь настал черед нашего HR Wisdom Summit.

Была даже идея в этом году HR подавать в расшифровке human rights, а не resources.

Потому что в эпоху роботизации, мультикарьерности, 24/7, сопричастности, H2H и прочих не свойственных прошлому десятилетию особенностей это понятие начинает играть новыми красками.

И в этом году мы впервые делаем ивент в соорганизации. На равных с коллегами из ВБО "Точка опоры" . Одним из своих проектов — Индексом корпоративного равенства — они уже стимулировали нас сделать шаг вперед и становиться более толерантной и современной организацией.

Поэтому в программе HR Wisdom Summit 2017 вопросам экономической эффективности системной работы с понятиями diversity, inclusion и "толерантность" посвящен целый блок. Кому этого окажется недостаточно, чтобы получить от темы максимум, параллельным потоком будет идти тематический день от "Точки опоры".

Я не устаю повторять, что бизнесы ХХI века — не только о прибыли. Они еще и о смыслах, о генерации ценностей, которые работают на благо всего социума.

Все то, что поможет лидерам нашего бизнеса меняться в унисон этим трендам — в темах нашего саммита.

Ждем тех, кто готов выходить из зоны комфорта и сталкивать себя с непонятным, странным, ранее не свойственным. Или просто доверяет нам в выборе тем и людей, с которыми больше нельзя не знакомиться.
Карьера

Автор: Ирина Рубис Ирина
Рубис
генеральный директор Ekonomika+

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: рынок труда , работа , карьера , HR Wisdom Summit

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