Обучение действием: Как учиться на результат?

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь"

Цитата из "Евгения Онегина А.С. Пушкина,1825 год

Из письма одного стартапера: "В прошлом году я прошел "12 ступеней лидерства", учился правильно мечтать, финансовому анализу, эмоциональному интеллекту, графическому дизайну, написанию продающих страниц и т.д. В качестве домашних заданий прочитал 25 книг самых известных гуру по менеджменту и лидерству. Как вы мне посоветуйте развиваться дальше?"

Прослушивание новых семинаров и вебинаров раскрученных гуру, копирование привычек социально успешных людей ведет к результату с неизвестной вероятностью. Чаще всего этим результатом является мотивация и вдохновение от историй успеха. Увеличению вашей собственной эффективности способствует формирование умственных действий. Модель формирования новых навыков происходит поэтапно. Как работает этот алгоритм?

Три составляющие первого шага:

1. Сформулируйте цель и конечный результат.

Нет ленивых людей, есть цели, которые нас не вдохновляют.

Часто для выполнения первого шага нам нужен помощник. Друг, коуч, руководитель, который задаст нам важные вопросы на прояснение целей.

2. Сделайте инвентаризацию своих навыков.

Понимание точки отсчета и расчет времени прибытия к конечному результату помогают определить необходимые ресурсы для достижения цели. Этот шаг позволяет сформатировать цель и разбить ее на задачи.

3. Принимайте решение, включайте PLAY, действуйте.

Критерии проверки собственных целей:

Осознанность. Знаю, зачем мне необходим результат. Понимаю вариативность процесса достижения цели.

Разумность. Отдаю себе отчет в необходимых ресурсах для достижения результата.

Критичность. Каждый этап сверяю и корректирую, чтобы не свернуть с пути. Как говорит автомобильный навигатор: "Маршрут по запросу перестроен"

И вот теперь, когда вы знаете, чего вы хотите, начали действовать, ключевой момент — как выбрать поддерживающее обучение? Как монетизировать объемы информации?

Решение 1. Сфокусировать внимание на поиске своего эксперта

При поиске наставника в обучении выбирайте экспертов, которые владеют практическим опытом в узкой специализации, необходимой вам для достижения вашей цели. Если эксперт предлагает вам трансформировать опыт финансиста в опыт логиста, вероятность синхронизации разных опытов низкая.

Например, вы открываете туристическое агентство и идете учиться на курс для стартаперов. Групповое обучение помогает чувствовать поддержку "братьев по счастью". Вместе с тем оптимальный вариант — найти грамотного эксперта, прошедшего в бизнесе путь качественнее вашего. До встречи подготовить и отправить наставнику конкретные вопросы.

Решение 2. Цикл обучения действием

Персональная работа помогает нам уменьшить объем и количество усилий и времени на обучение, двигаться с индивидуальной скоростью. Работать быстро, сохраняя качество.

В середине прошлого века эксперты в андрогогике (обучение взрослых) выявили четыре этапа, которые проходит человек в освоении новых знаний.

Если вы ходите на обучение и получаете полезные теоретические знания, то результат будет заключаться в количестве знаний. Чтобы достигать поставленных целей, необходимо двигаться комплексно: получать свой опыт проб и ошибок, думать, искать ответы, делать.

Решение 3. Смена парадигмы

Посещая большое количество обучающих ивентов, вы развиваете нетворкинг. Общение с интересными, вдохновляющими людьми является мотивацией для продолжения развития. При этом важно помнить, что эксперты являются частью вашего плана обучения, а не вы частью их семинара.

Занимайте активную позицию: задаю вопросы + слушаю + задаю вопросы = иду делать. Чем больше качественных вопросов мы задаем себе и другим, тем больше шансов действовать концентрировано в направлении своей цели.

Решение 4. Ответственность за обучение лежит на обучающемся

Учитесь у лучших практиков, находите своих вдохновителей и помните, что результат находится в ваших руках и количестве предпринимаемых действий.

Учиться ради процесса группового взаимодействия — это тренд европейских бизнес-школ. Соединение лидеров в решение сложных задач. Для тех, кому сегодня важно повысить свой уровень экспертных знаний, важно понимать, как происходит обучение действием и использовать для этого последовательно большой выбор ресурсов 21 века.