Startup-ликбез: Трудовой договор или гражданско-правовой договор

Трудовое законодательство в Украине — только для настоящих любителей дряхлого антиквариата. Но давайте по порядку.

Трудовое законодательство: ничего для себя (читай, работодателя) — все для людей (читай, работников)

Труд, пусть простят меня противники дарвинизма, превратил обезьяну в человека. Так обезьяна научилась держать в руках предметы, взяла ручку и написала несколько украинских законов. Например, уже почти полвека мы используем Кодекс законов о труде Украины (1971 года), переживший смену государственного устройства, чтобы "поднимать материальный и культурный уровень жизни трудящихся, укреплять трудовую дисциплину и постепенно превращать труд на благо общества в первую жизненную потребность каждого трудоспособного человека".

Вам как работодателю, который начал бизнес и захотел официально и максимально прозрачно оформить трудовые отношения с новыми работниками, эта статья кодекса ни о чем говорит. А тут еще и ваш потенциальный работник соглашается с вами работать только по трудовому, а не гражданско-правовому договору. Он верит в трудовые гарантии, как в святого Николая: кто-то расхвалил ему охрану труда, минимальную зарплату, компенсации за командировки, и, возможно, даже право на страйк и запрет принудительного труда. А это для вас опасность, ведь вы как раз собирались платить ему триста гривен и принуждать работать в командировке без компенсации.

Переведу весь смысл трудового законодательства Украины на язык обычного человека: будет много бумажек, много участия третьих лиц в отношениях "работник-работодатель" и конечно же много налогов. Придется правильно оформлять отпуска, командировочные, прием на работу и увольнение, возможно, даже утвердить правила внутреннего трудового распорядка и знакомить с ними под подпись каждого сотрудника. Есть, конечно, свои плюсы (например, репутация, если вдруг захотите потом инвестора или M&A), но это точно не законодательный запрет положений о неконкуренции в трудовом договоре и сложная процедура утверждения документов для охраны коммерческой тайны.

Дисбаланс обязанностей работодателя и работника, общий слишком заморачивающий процесс оформления отношений в начале развития бизнеса — все это многие пытаются решить с помощью гражданско-правовых отношений. Гражданское право — это право свободы договора и вольница работодателя, ищущего способ честно зарабатывать на своей предпринимательской деятельности. Но не всем нравится вольница, особенно — государству.

Трудовой договор — для честных (читай "глупых" либо "богатых" − в зависимости от контекста)

Тезис понятный для тех, кто считал налоги, оплачиваемые работодателем. Кто-то, кто умел считать, придумал чудесный гражданско-правовой инструмент физического лица-предпринимателя (ФЛП). Если трудовой договор работодатель заключает с физическим лицом, за которое он должен платить все налоги, в гражданско-правовом договоре на предоставление услуг или выполнение работ с другой стороны может быть ФЛП, которое платит единый налог со своего вознаграждения самостоятельно. То есть, если платить ФЛП немного больше, это покроет его налоги, но это все равно будет в разы меньше, чем при заключении трудового договора. Поэтому такая удобная система налогообложения по зубам даже ненадежно стоящему на ногах бизнесу. А чтобы по достоинству оценить эту удобность, давайте немножко посчитаем.

Когда работодатель принимает на работу нового сотрудника на основании трудового договора, у него есть как минимум два варианта, как платить сотруднику.

Вариант для очень честных: работодатель пишет в трудовом договоре реальную сумму зарплаты работника и честно поручает бухгалтеру посчитать все налоги с зарплаты. Если зарплата (база), скажем, 10 000 гривен, то сверху этой зарплаты работодатель должен заплатить государству еще 2 200 гривен (22%) единого социального взноса, а с зарплаты вычислить еще 150 гривен (1,5%) военного сбора и 1 800 гривен (18%) налога на доходы физических лиц. Сотрудник в таком случае получает 8 050 гривен. Вариант для получитеров: работодатель пишет в трудовом договоре минимальную заработную плату работника, с которой бухгалтер дрожащими руками считает налоги: минималка — 3 200 гривен, сверху нужно заплатить государству еще 704 гривны (22%) единого социального взноса, а с зарплаты вычислить еще 48 гривен (1,5%) военного сбора и 576 гривен (18%) налога на доходы физических лиц. Остальную сумму работник получает в конверте.

Что делать, если честность — не ваш конек?

Шутка. Вариант с заключением гражданско-правовых договоров с ФЛП как раз вполне честный. Он предусмотрен законодательством, но часть бородатого бизнеса считает его "серым" и сомнительным с точки зрения репутации. И чтобы понять — почему, давайте опять считать ваши деньги. Если по договору за три месяца исполнитель (возьмем ФЛП на третьей группе) заработал 30 000 гривен, то 26 388 гривен — это его вознаграждение, а 3 612 гривен − единый налог и единый социальный взнос (5% от оборота и 704 гривны в месяц соответственно). Для удобства тут тоже есть как минимум два варианта работы:

Вариант для ламеров: заказчик пишет в гражданско-правовом договоре, что стоимость заказа определяется по почасовой ставке и на основании актов. В акте пишется сумма, которая включает единый налог и единый социальный взнос исполнителя-ФЛП. Исполнитель сам подает свою отчетность и платит налог с полученной суммы. Вариант для продвинутых юзеров: заказчик пишет то же самое и нанимает бухгалтера для своих исполнителей. Оформляется это все через отдельный договор коворкинга, в котором есть условие о бухгалтерских услугах. Таким образом, исполнитель не мучается с отчетами, а только передает нужную информацию бухгалтеру.

Выглядит так, что этот вариант работы считают "серым" не зря. Наверняка упрощенная система налогообложения в продвинутых странах создавалась не для того, чтобы помогать программистам, получающим в десять раз больше среднестатистической зарплаты. Первоначально она была нацелена на уязвимые сферы, где бизнес нуждается в льготах, или на сферы, которые государство хочет поддержать, потому что ему это выгодно. В Украине вследствие борьбы стилуса и стилета получился гибрид, используемый всеми, кому не лень.

Но можно посмотреть с другой стороны на все свои причины. В некоторых странах тропинки заливают асфальтом там, где люди чаще всего ходят. То есть, сначала — наблюдают, а потом — делают. Если украинский ИТ-бизнес выбирает упрощенную систему налогообложения — это не только, чтобы налоги не платить.

Наверняка среди стартаперов много людей, искренне желающих сделать все "по-честному". Однако дает ли такую возможность трудовое законодательство? Сомнительно. Оно не только не эволюционирует, но и препятствует свободе, в которой так нуждается фрилансер. Он выбирает ФЛП, потому что фрилансер — это человек, эволюционировавший с обезьяны, которому тыкают камушек, чтобы он землю обрабатывал. Так, может, пора заливать эту тропинку?

Рисковый парень этот заказчик в стартапе

А пока трудовое законодательство никто не упрощает, а налоги только растут, остается рисковать. Государственные органы очень любят рисковых парней. Они считают, что кто рискует — тот платит штраф 8 500-17 000 гривен (статья 41 КУоАП) и 96 000 гривен (статья 265 КЗоТ) за незаключение трудовых договоров (кстати, даже со стажерами). А тот, кто рискует с рискующим (а.k.a. бравый исполнитель-физлицо по гражданско-правовому договору) — тот платит штраф 17 000-34 000 гривен (КУоАП) за предпринимательство без регистрации.

Но кто не только бравый, а еще и умный, идет к юристу и тестирует схему с гражданско-правовым договором на риск признания отношений трудовыми. А после теста убирает с договора все про рабочее место, оборудование и часы, добавляет акты выполненных работ, избегает периодичности результатов работ и трудовых гарантий, добавляет побольше свободы, конфиденциальности, и немного хромой, но хотя бы позволенной в гражданском праве неконкуренции… И под конец вообще в коворкинг селится и бухгалтера "нанимает", чтобы никакого адреналина при проверках. И вот он больше совсем не рисковый, а довольно-таки подкованный парень.

Так что рискуйте с умом. Скрытые трудовые отношения — это вам не шутки. В отличии от нас, у государственных органов нет чувства юмора.