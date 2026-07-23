Швидке зростання перевіряє, чи є в організації система

Швидке зростання компанії не дає часу на "дописати потім". Воно одразу показує, чи є в організації система. Саме у цей момент стає видно, чи витримує вона нових людей, новий темп і нову складність. У Kyiv School of Economics цей перехід до зростання відбувся дуже швидко. У лютому 2026 року KSE виповнилося 30 років, системному HR ще немає і двох.

Коли я вперше говорив із CEO Михайлом Шнейдером і президентом KSE Тимофієм Миловановим, почув дуже просту і водночас складну візію: за 10 років побудувати глобальний університет в Україні рівня Harvard/Stanford/MIT і стати вибором №1 у Східній Європі з часткою іноземних студентів 20%.

За минулий рік чисельність команди KSE зросла у 2,5 раза. Паралельно змінювалася сама структура організації. На цьому тлі ми зробили 600+ наймань за рік. Це викладачі, дослідники, вузькі експерти. Ми повертаємо українців з-за кордону, залучаємо іноземних фахівців із Польщі, Німеччини, Швейцарії, США, Китаю, зокрема з дипломами топових університетів світу.

Гнучкість, яку команда називала контрольованим хаосом

У країні в умовах повномасштабної війни зі скороченням населення і відтоком талантів одразу видно, наскільки організація вміє керувати. Питання вже не в тому, скільки людей наймають, а в тому, чи можуть їх інтегрувати без втрати якості.

HR KSE у цей момент працював у двох площинах одночасно: підтримував операційний ритм і будував HR KSE у цей момент працював у двох площинах одночасно: підтримував операційний ритм і будував систему, яка витримає масштаб. Під час швидкого зростання стають видимими межі організації: де ролі не узгоджені, де кожен менеджер працює по-своєму, де бракує правил, які однаково працюють у різних командах.

Коли дві третини людей в організації працюють менш ніж рік, спільна модель ще не встигла сформуватися. Кожен приносить свій спосіб роботи. Ризик тут конкретний: втрата ідентичності компанії. Ми не мислимо категорією "що ламається". У період швидкого зростання це радше питання швидкості навчання. Ми багато експериментуємо, швидко фіксуємо помилки, робимо висновки й рухаємося далі. Зростання організації найшвидше проявляє межі системи: скільки змін вона може витримати одночасно, як швидко команда може переналаштовуватися, скільки у вас є часу та людей, щоб це підтримати.

Ми побачили це через цифри. Загальний eNPS KSE у 2024 році становив -11,5%. Це був сигнал про навантаження, неузгодженість процесів і управлінську якість, яка не встигала за зростанням. Частину проблеми ми самі довго називали гнучкістю. Команда часто бачила це як відсутність процесів та хаос. Підходи існували, але не були формалізовані й не відтворювалися однаково у різних частинах організації. Різниця між "у нас є культура" і "наша культура працює щодня" — це і є управлінська зрілість.

Почали з вимірювання, а не з рішень

Ми запустили комплексне дослідження культури, адаптації, залученості та лояльності працівників KSE. Воно показало точки розриву в організації: де втрачається узгодженість, де по-різному інтерпретуються підходи до роботи, на яких етапах очікування розходяться з фактичним досвідом співробітників.

Один із найчесніших меседжів, який ми отримали з внутрішніх досліджень: «Ми щасливі бути частиною цієї місії. Але ми дуже втомилися». Це точна оцінка стану організації, яка росте швидше, ніж середовище встигає перебудовуватися. На цій основі ми змінили підходи до ролей, управління і процесів. У 2025 році eNPS зріс до +39%. Показник серед новачків стабільно тримається на рівні 70%+. Люди приходять із довірою і високою мотивацією, і завдання системи — не втратити це по дорозі.

HR задає рамку — керівники її утримують

Важливо, що налаштування системи управління — функція не лише HR-команди. На цьому етапі потрібно синхронізувати підходи з керівниками, задати рамку і забезпечити єдину логіку управління людьми. У розбудову управлінської системи треба залучати всі підрозділи. Ключова роль — у керівників на всіх рівнях, які щоденно формують якість управління і середовище для людей.

Досвід підказує висновки

Коли команда росте, дуже легко захопитися швидкістю. Здається, що якщо люди талановиті й мотивовані, вони витримають будь-який темп. Але масштабування майже ніколи не ламається через брак амбіцій. Воно ламається тоді, коли система вже не витримує навантаження, а керівник продовжує жити в логіці "ще трохи — і прорвемося".

Амбіція без опори на реальні можливості команди перетворюється не на розвиток, а на виснаження. Якщо процеси хаотичні, рішення ухвалюються в останню хвилину, а люди постійно працюють "на ривку", жодна велика мета не надихає, вона починає тиснути. І в якийсь момент навіть найсильніші перестають тягнути не тому, що їм байдуже, а тому, що система постійно забирає більше, ніж повертає.

Тому чесна розмова в управлінні — не "м’яка навичка", а форма відповідальності. Люди значно краще витримують складність, коли з ними говорять прямо: що відбувається, чому ухвалюються певні рішення, де є ризики, де потрібне надзусилля, а де, навпаки, варто пригальмувати. Команди дуже тонко відчувають фальшивий оптимізм і замовчування. Невизначеність виснажує більше, ніж складні новини. І ще одна річ, про яку часто згадують запізно: витривалість не з’являється за кризи. Вона накопичується до неї.

Організації, які проходять через турбулентність, зазвичай мають запас часу, довіри, людей, процесів, права на помилку. Якщо команда живе на межі постійно, будь-яка додаткова криза стає критичною. Сильне управління — це не лише про здатність пришвидшуватися. Це ще й про уміння вчасно побачити межі системи, не ігнорувати втому людей і будувати темп, який команда здатна тримати довго, а не лише героїчно короткий час. Швидкість підсилює те, що вже є. Вона одразу проявляє неузгодженість і так само швидко демонструє силу дієвої системи.

Швидке зростання перевіряє організацію одним питанням: чи витримує вона власну складність. У цей момент роль HR стає управлінською.