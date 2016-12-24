Удаленная работа и гибкий график: дань моде или неизбежность?

Чтобы достигать целей, которые ставит перед собой любая компания, нужно организовывать рабочую среду более гибко и инновационно, обеспечивая сотрудникам комфортные условия работы. Одним из таких путей является возможность отдаленной работы.

В западных странах эта концепция получила самое широкое применение. В Украине — это относительно новое явление и предоставляет такую опцию далеко не каждая компания.

По данным обзора заработных плат и компенсаций EY — 2016, только каждая третья компания в Украине (35%) предлагает своим сотрудникам возможность удаленной работы. При этом не все имеют право работать удаленно: в среднем в компаниях таких сотрудников всего 41% от общего количества персонала.

Можно рассматривать гибкий график и удаленную работу как дань моде, а можно — как стратегическое преимущество.

По данным разного рода исследований, большинство украинских работников считают гибкий график одним из привлекательных условий найма, а продвинутые работодатели понимают, что такая опция является веским преимуществом при наборе персонала, а также в повышении уровня вовлеченности работающих сотрудников. В условиях глобализации и быстрого развития технологий компаниям приходится проявлять большую гибкость, ведь они вынуждены конкурировать за лучшие кадры в международном масштабе, иногда с крупными корпорациями, а иногда — со стартапами. Увеличение числа сотрудников, работающих удаленно, позволяет не только привлекать требовательных соискателей поколения Y (а скоро — и поколения Z), но и сокращать офисную площадь, получая экономическое преимущество.

В недавнем исследовании, проведенном EY среди работодателей в США, было зафиксировано, что за последние 5 лет каждая вторая компания увеличила число временных сотрудников, работающих без официального трудового соглашения (так называемые gig/contingent workers). При этом две пятых из опрошенных организаций ожидают увеличения использования contingent workforce к 2020 году.

По факту треть компаний с числом персонала от 100 000 планирует, что к 2020 contingent workers составят 30% их персонала.

Вполне вероятно, что данный тренд вскоре приобретет все большее распространение и в других странах. Соответственно, украинским работодателям стоит быть к нему готовым.

Какие существуют форматы применения концепции "гибкого времени"?

Популярные опции — гибкое время начала и завершения рабочего дня, отдаленная работа, дополнительные часы/дни личного времени в качестве компенсации за переработку. Компаниям, которые раньше не применяли такой подход, стоит расширять условия "гибкого времени" постепенно, давая возможность руководителям и подчиненным выработать новые правила коммуникации и планирования работы. Когда культура доверия и ответственности за результат в новых условиях сформируется, пора переходить на новый этап.

Эффективное применение опции отдаленной работы базируется на трех принципах: коммуникация, координация и культура.

Для эффективной коммуникации должны использоваться все современные средства обмена информацией — функция отдаленного доступа, скайп, конференц-звонки, видеоконференции и т.д. Работники должны своевременно реагировать на электронную почту и звонки, а также быть в состоянии срочно приехать в офис в случае необходимости. Лидеры команд должны давать регулярные апдейты и, при необходимости, установить правила обмена информацией в команде.

Координация означает способность организовать работу для достижения общей цели. Для этого должны быть четкая постановка целей, правильное распределение ролей в команде, грамотное делегирование. У каждого сотрудника должен быть доступ к плану и статусу выполнения проекта.

Культура доверия и вовлечения предполагает уважение к членам команды, качественную обратную связь, последовательность и выполнение обещаний, отсутствие микро-менеджмента, фокус на результате, а не на процессе.

Коллеги должны учиться принимать во внимание другую точку зрения и потребности других людей (например, кому-то надо обязательно сходить на родительское собрание в школу, а работу удобнее выполнить в вечернее время из дома).

Успешное внедрение опции отдаленной работы — дело не из легких. Недостаточно только технологий, пусть и самых современных. Нужна воля руководства, нужны изменения в менталитете сотрудников, нужно время. Но если это работает — компания получает вовлеченный персонал, повышение эффективности работы и конкурентное преимущество на рынке труда.