В Киеве пройдет XI Национальный форум бухгалтеров и аудиторов RoZOOM

Организаторы обещают интересные и практичные дискуссии о лидерстве в профессии бухгалтера и аудитора.

17 декабря в Киеве состоится XI Национальный форум бухгалтеров и аудиторов, который в этот раз получил название "RoZOOM".

Начиная с 2012 года первая и единственная на сегодняшний день платформа для развития профессиональных компетенций бухгалтера и аудитора проводит Национальный форум бухгалтеров и аудиторов, который ежегодно собирает на своей платформе лучших главных бухгалтеров и финансовых директоров страны. За 9 лет Национальный форум бухгалтеров стал главным событием для бухгалтерского сообщества, об этом свидетельствует постоянный рост количества участников. Каждый форум посещают более 350 участников, и этот год, надеемся, не станет исключением.

11 Национальный форум бухгалтеров и аудиторов в этот раз получил название «RoZOOM» — Прокачай свій розум! Подробнее на сайте: https://forum11.rnba.com.ua

Среди спикеров:

Сергей Андрусенко — руководитель NeuroLanguage Academy, автор скоростных методик изучения основных европейских языков. Тема: "Три техники запоминания секретных агентов";

Елена Адамова — международный спикер, эксперт-психолог рубрики "Жить легко с Адамовой" утреннего шоу "Утро с Украиной", расскажет "Как включить мозг, чтобы не прозевать жизнь";

Артем Шамрай — управляющий партнер юридической компании "Доминанта", выступит с темой "Как прокачать свой мозг";

Елена Макеева — аудитор, налоговый консультант, глава Совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" темой своего выступления выбрала "Интересно там, где я"

и многие другие.

Также в программе практические мастер-классы и воркшопы.

Пять причин посетить форум

1. Гибкое мышление.

2. Финансовая независимость.

3. Жить моментом.

4. Создавать ценности.

5. Ощутить атмосферу, быть в поле счастливых людей.

Узнать о форуме больше и купить билет можно здесь