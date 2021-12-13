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В Киеве пройдет XI Национальный форум бухгалтеров и аудиторов RoZOOM
Организаторы обещают интересные и практичные дискуссии о лидерстве в профессии бухгалтера и аудитора.
17 декабря в Киеве состоится XI Национальный форум бухгалтеров и аудиторов, который в этот раз получил название "RoZOOM".
Начиная с 2012 года первая и единственная на сегодняшний день платформа для развития профессиональных компетенций бухгалтера и аудитора проводит Национальный форум бухгалтеров и аудиторов, который ежегодно собирает на своей платформе лучших главных бухгалтеров и финансовых директоров страны. За 9 лет Национальный форум бухгалтеров стал главным событием для бухгалтерского сообщества, об этом свидетельствует постоянный рост количества участников. Каждый форум посещают более 350 участников, и этот год, надеемся, не станет исключением.
11 Национальный форум бухгалтеров и аудиторов в этот раз получил название «RoZOOM» — Прокачай свій розум! Подробнее на сайте: https://forum11.rnba.com.uaПодписывайтесь на наш YouTube канал
Среди спикеров:
Сергей Андрусенко — руководитель NeuroLanguage Academy, автор скоростных методик изучения основных европейских языков. Тема: "Три техники запоминания секретных агентов";
Елена Адамова — международный спикер, эксперт-психолог рубрики "Жить легко с Адамовой" утреннего шоу "Утро с Украиной", расскажет "Как включить мозг, чтобы не прозевать жизнь";
Артем Шамрай — управляющий партнер юридической компании "Доминанта", выступит с темой "Как прокачать свой мозг";
Елена Макеева — аудитор, налоговый консультант, глава Совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" темой своего выступления выбрала "Интересно там, где я"
и многие другие.
Также в программе практические мастер-классы и воркшопы.
Пять причин посетить форум
1. Гибкое мышление.
2. Финансовая независимость.
3. Жить моментом.
4. Создавать ценности.
5. Ощутить атмосферу, быть в поле счастливых людей.
Узнать о форуме больше и купить билет можно здесь