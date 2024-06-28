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Як українським абітурієнтам отримати стипендію на навчання за кордоном
Вища освіта за кордоном — мрія багатьох абітурієнтів. Проте висока вартість навчання часто стає перепоною на шляху до її здійснення. У цьому питанні може допомогти стипендія, яка частково покриє навчання за кордоном. Головне — заздалегідь розпочати підготовку до вступу й отримання стипендії.
Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA, розказала, як отримати стипендію на навчання за кордоном. Окрім того, поділилась успішним кейсом 16-річного Єлисея Сімокопа, який нещодавно встановив рекорд України: склав IELTS на 8.5 балів і вступив до університету в Нідерландах.
Ключові аспекти підготовки до вступу й отримання стипендії
Університети зацікавлені в мотивованих і розумних випускниках. Тому якщо абітурієнт хоче отримати стипендію, його пакет документів має відрізнятися від стандартних вимог, щоб вразити приймальну комісію.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Англійська мова
Англійська мова — це основна вимога для іноземців, і високий бал з IELTS може суттєво збільшити шанси на отримання стипендії.
Загалом, щоб вступити до закордонного вишу, потрібно мати сертифікат IELTS з результатом не менше 6.5 балів. Якщо бал вище, це вже відкриває можливості претендувати на стипендію.
Варто зазначити, що іспит IELTS — не лише про знання англійської мови, адже навіть не всі носії мови зможуть скласти на високий бал. Це також про навички складання іспитів. Тому на програмах з підготовки до IELTS у STUDY.UA учні обов’язково складають пробний іспит, вчаться управляти стресом і швидко виконувати типові завдання.
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Академічна успішність
Високі оцінки за останній навчальний рік також є важливим критерієм для отримання стипендії. Середній бал шкільних оцінок має бути 8.5 і вище.
Тож, основні вимоги для отримання стипендії — академічна успішність й високий бал з IELTS. Однією з країн, де можна здобути престижну європейську освіту і сплатити лише 30% від вартості навчання, є Нідерланди. Саме туди вступає Єлисей Сімокоп, наймолодший українець, який досяг рівня знань англійської мови C2 Academic за шкалою CERF.
Кейс Єлисея Сімокопа, національного рекордсмена
16-річний Єлисей Сімокоп з Кропивницького встановив рекорд України, склавши IELTS на 8.5 балів. У цьому йому допомогла компанія STUDY.UA, де він навчався за програмою Academic Start — академічної підготовки до міжнародних іспитів.
Завдяки високому балу, Єлисей вступив до одного з найбільших університетів Нідерландів — Saxion University of Applied Science на спеціальність Creative Media and Game Technologies у місті Енсхеде. Окрім того, спеціалісти STUDY.UA допомогли отримати стипендію у розмірі €2 500, що покриває 30% від вартості навчання.
Academic Start — програма комплексної академічної підготовки до вступу з гарантією зарахування. Учні вивчають академічні предмети англійською та готуються до складання IELTS або TOEFL.
Додаткові рекомендації від STUDY.UA для отримання стипендії
Основні вимоги для отримання стипендії — це дійсно високий бал IELTS й академічна успішність. Як показує приклад випускника програми Academic Start Єлисея Сімокопа, який встановив рекорд України, це може гарантувати отримання стипендії.
Однак навіть якщо ваш бал IELTS не є рекордним, ви все одно можете отримати стипендію. Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA, поділилася додатковими рекомендаціями, як можна покращити свій пакет документів, щоб підвищити свої шанси на отримання стипендії:
Додатковими перевагами можуть стати:
- Мотиваційний лист. Це вагомий елемент при поданні заявки на стипендію, який може значно підвищити шанси зарахування до університету. У листі важливо чітко пояснити, чому абітурієнт хоче навчатися саме в цьому університеті й країні, та як вибрана спеціальність допоможе суспільству після випуску. Також важливо, щоб мотиваційний лист був правильно оформлений та структурований за міжнародними стандартами.
- Волонтерська діяльність. Волонтерський проєкт демонструє соціальну відповідальність учня. Такі проєкти особливо важливі для університетів Канади та Америки. Тому в міжнародних школах зазвичай виділяється останній рік на виконання такого проєкту, де кожен 11-класник обирає свій напрям і презентує результати наприкінці року. Саме цей проєкт потім й лягає в основу пакета документів для вступу.
- Участь у міжнародних олімпіадах, спортивних змаганнях та конкурсах, — діяльність, що зможе підтвердити всебічний розвиток студента. Також можуть бути корисними рекомендації міжнародних викладачів, якщо, наприклад, учень навчався в мовних школах або відпочивав у мовних таборах за кордоном.
Висновки
Тож, залежно від країни, вартість навчання дійсно може бути високою. Проте якщо завчасно розпочати підготовку, бути впевненими у своїх силах та йти до мети на прикладі Єлисея, можна отримати стипендію на навчання.
Спеціалісти STUDY.UA підтримують абітурієнтів на кожному етапі зарахування: підбирають ВНЗ та спеціальність, комунікують з представниками ВНЗ. А також допомагають правильно оформити всі документи: для подання на стипендію, візу, для вступу на освітню програму та інше.
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