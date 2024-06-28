Як українським абітурієнтам отримати стипендію на навчання за кордоном

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Вища освіта за кордоном — мрія багатьох абітурієнтів. Проте висока вартість навчання часто стає перепоною на шляху до її здійснення. У цьому питанні може допомогти стипендія, яка частково покриє навчання за кордоном. Головне — заздалегідь розпочати підготовку до вступу й отримання стипендії.

Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA, розказала, як отримати стипендію на навчання за кордоном. Окрім того, поділилась успішним кейсом 16-річного Єлисея Сімокопа, який нещодавно встановив рекорд України: склав IELTS на 8.5 балів і вступив до університету в Нідерландах.

Ключові аспекти підготовки до вступу й отримання стипендії

Університети зацікавлені в мотивованих і розумних випускниках. Тому якщо абітурієнт хоче отримати стипендію, його пакет документів має відрізнятися від стандартних вимог, щоб вразити приймальну комісію.

Англійська мова

Англійська мова — це основна вимога для іноземців, і високий бал з IELTS може суттєво збільшити шанси на отримання стипендії.

Загалом, щоб вступити до закордонного вишу, потрібно мати сертифікат IELTS з результатом не менше 6.5 балів. Якщо бал вище, це вже відкриває можливості претендувати на стипендію.

Варто зазначити, що іспит IELTS — не лише про знання англійської мови, адже навіть не всі носії мови зможуть скласти на високий бал. Це також про навички складання іспитів. Тому на програмах з підготовки до IELTS у STUDY.UA учні обов’язково складають пробний іспит, вчаться управляти стресом і швидко виконувати типові завдання.

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Академічна успішність

Високі оцінки за останній навчальний рік також є важливим критерієм для отримання стипендії. Середній бал шкільних оцінок має бути 8.5 і вище.

Тож, основні вимоги для отримання стипендії — академічна успішність й високий бал з IELTS. Однією з країн, де можна здобути престижну європейську освіту і сплатити лише 30% від вартості навчання, є Нідерланди. Саме туди вступає Єлисей Сімокоп, наймолодший українець, який досяг рівня знань англійської мови C2 Academic за шкалою CERF.

Кейс Єлисея Сімокопа, національного рекордсмена

16-річний Єлисей Сімокоп з Кропивницького встановив рекорд України, склавши IELTS на 8.5 балів. У цьому йому допомогла компанія STUDY.UA, де він навчався за програмою Academic Start — академічної підготовки до міжнародних іспитів.

Єлисей Сімокоп з Кропивницького встановив рекорд України, склавши IELTS на 8.5 балів

Завдяки високому балу, Єлисей вступив до одного з найбільших університетів Нідерландів — Saxion University of Applied Science на спеціальність Creative Media and Game Technologies у місті Енсхеде. Окрім того, спеціалісти STUDY.UA допомогли отримати стипендію у розмірі €2 500, що покриває 30% від вартості навчання.

Academic Start — програма комплексної академічної підготовки до вступу з гарантією зарахування. Учні вивчають академічні предмети англійською та готуються до складання IELTS або TOEFL.

Додаткові рекомендації від STUDY.UA для отримання стипендії

Основні вимоги для отримання стипендії — це дійсно високий бал IELTS й академічна успішність. Як показує приклад випускника програми Academic Start Єлисея Сімокопа, який встановив рекорд України, це може гарантувати отримання стипендії.

Однак навіть якщо ваш бал IELTS не є рекордним, ви все одно можете отримати стипендію. Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA, поділилася додатковими рекомендаціями, як можна покращити свій пакет документів, щоб підвищити свої шанси на отримання стипендії:

Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA

Додатковими перевагами можуть стати:

Мотиваційний лист. Це вагомий елемент при поданні заявки на стипендію, який може значно підвищити шанси зарахування до університету. У листі важливо чітко пояснити, чому абітурієнт хоче навчатися саме в цьому університеті й країні, та як вибрана спеціальність допоможе суспільству після випуску. Також важливо, щоб мотиваційний лист був правильно оформлений та структурований за міжнародними стандартами. Волонтерська діяльність. Волонтерський проєкт демонструє соціальну відповідальність учня. Такі проєкти особливо важливі для університетів Канади та Америки. Тому в міжнародних школах зазвичай виділяється останній рік на виконання такого проєкту, де кожен 11-класник обирає свій напрям і презентує результати наприкінці року. Саме цей проєкт потім й лягає в основу пакета документів для вступу. Участь у міжнародних олімпіадах, спортивних змаганнях та конкурсах, — діяльність, що зможе підтвердити всебічний розвиток студента. Також можуть бути корисними рекомендації міжнародних викладачів, якщо, наприклад, учень навчався в мовних школах або відпочивав у мовних таборах за кордоном.

Висновки

Тож, залежно від країни, вартість навчання дійсно може бути високою. Проте якщо завчасно розпочати підготовку, бути впевненими у своїх силах та йти до мети на прикладі Єлисея, можна отримати стипендію на навчання.

Спеціалісти STUDY.UA підтримують абітурієнтів на кожному етапі зарахування: підбирають ВНЗ та спеціальність, комунікують з представниками ВНЗ. А також допомагають правильно оформити всі документи: для подання на стипендію, візу, для вступу на освітню програму та інше.

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