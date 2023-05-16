15-денна "евакуація" в Енергодарі завершилася: в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію в місті та на ЗАЕС

Представники окупаційної влади повернулися в Енергодар після так званих відпусток. Також зросла кількість озброєних окупантів і на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної "влади", але й документація і техніка, «асвабадітєлі» знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у місті відновили свою "роботу" російські відділення банків та місцева "адміністрація". Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального.

"На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних окупантів: зараз тут налічується понад 2500 військових рф, і їх уже навіть більше, ніж станційного персоналу. Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу", - повідомили в "Енергоатомі".

Водночас побільшало і військових, і патрулів й у самому Енергодарі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебувають приблизно 152 тисячі російських військових. Наразі окупанти готуються до оборони.

Раніше голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що українські військові розуміють, що їм доведеться обійти Запорізьку АЕС в Енергодарі, коли вони розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ.

Пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявляла, що окупаційні "влада" в Енергодарі готує "евакуацію" з міста-супутника Запорізької АЕС близько 3100 людей, зокрема працівників самої станції.