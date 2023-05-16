15-дневная "эвакуация" в Энергодаре завершилась: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации в городе и на ЗАЭС

Представители оккупационных властей вернулись в Энергодар после так называемых отпусков. Также возросло число вооруженных оккупантов и на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"После так называемых отпусков, во время которых из Энергодара в сторону Азовского моря вывозились не только представители оккупационной "власти", но и документация и техника, "асвободители" снова приперлись в город-спутник Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в городе возобновили "работу" российские отделения банков и местная "администрация". Не работают только автозаправочные станции, на которых нет топлива.

"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных оккупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала. То есть крупнейшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", - сообщили в в "Энергоатоме".

В то же время стало больше и военных, и патрулей и в самом Энергодаре.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысяч российских военных. Сейчас оккупанты готовятся к обороне.

Ранее глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что им придется обойти Запорожскую АЭС в Энергодаре, когда они начнут долгожданное контрнаступление.

Напомним, прессслужба НАЭК "Энергоатом" заявляла, что оккупационные "власти" в Энергодаре готовят "эвакуацию" из города-спутника Запорожской АЭС около 3100 человек, в том числе работников самой станции.