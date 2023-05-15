Готовятся к обороне: в разведке озвучили количество российских войск в Запорожской и Херсонской областях

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысяч российских военных. Сейчас оккупанты готовятся к обороне.

Об этом рассказал изданию РБК-Украина представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, государство-агрессор РФ принудительно вывозит гражданское население с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, в том числе и персонал захваченной ЗАЭС в Энергодаре.

"Речь идет о людях, которые либо сознательно работали на агрессора, либо были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами", — отметил Черняк.

Он подчеркнул, что так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий Юга Украины россияне используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

"Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям – то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит принудительный вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", – подчеркнул Черняк.

В то же время представитель ГУР МО Украины сообщил, что отвод российских боевых подразделений ни из Запорожской, ни из Херсонской областей пока не фиксируется. На оккупированных территориях этих двух регионов сейчас сосредоточено ориентировочно 152 тысяч личного состава вражеских войск, а все их действия указывают на то, что они готовятся к обороне.

Заметим, россияне перестали выплачивать зарплату работникам оккупационных администраций в Запорожской области. В РФ решили не платить средства из-за ситуации на фронте и возможного контрнаступления ВСУ.