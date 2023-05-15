Готуються до оборони: у розвідці озвучили кількість російських військ у Запорізькій та Херсонській областях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебувають приблизно 152 тисячі російських військових. Наразі окупанти готуються до оборони.

Про це розповів виданню РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, держава-агресор РФ примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, в тому числі й персонал захопленої ЗАЕС в Енергодарі.

"Мова йде про людей, які або свідомо працювали на агресора, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами", — зазначив Черняк.

Він підкреслив, що так звану "евакуацію" з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

"Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки, насамперед, відбувається примусовий вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву", – наголосив Черняк.

Водночас представник ГУР МО України повідомив, що відведення російських бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксують. На окупованих територіях цих двох регіонів зараз зосереджено орієнтовно 152 тисячі особового складу ворожих військ, а всі їхні дії вказують на те, що вони готуються до оборони.

Зауважимо, росіяни припинили виплачувати зарплату працівникам окупаційних адміністрацій у Запорізькій області. В РФ вирішили не платити кошти через ситуацію на фронті та можливий контрнаступ ЗСУ.