Цены на газ в Европе снова подскочили выше $1100 долларов за тысячу кубометров

Европейские фьючерсы на природный газ выросли из-за того, что трейдеры учитывают риск введения новых международных санкций против России в случае вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

Цена фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 133,125 евро за 96,75 евро МВт/ч — это почти 1 130 долларов.

Возросшая напряженность в отношениях России с другими государствами усиливает опасения по поставкам энергоносителя в Европейский Союз, которые резко сокращаются в последние месяцы. Глобальная конкуренция за топливо еще более усилилась после того, как Royal Dutch Shell Plc отменила несколько поставок сжиженного природного газа из Австралии.

Цены на этот энергоноситель отступили от октябрьских рекордов, но аналитики и трейдеры ожидают, что фьючерсы останутся высокими в течение зимы, поскольку запасы газа на континенте находятся на самом низком уровне за более чем десятилетие.

Хранилища заполнены только на 66%, а средний показатель за пять лет для этого времени года составляет 82%.

По словам консультанта Engie EnergyScan, рост цен на газ также поддерживается прогнозами о холодной погоде в Западной Европе.

Предыдущий скачок цен на газ был связан с переходом с 30 октября 2021 года газопровода Ямал — Европа в реверсный режим. Тогда энергоноситель подорожал на $110 — до $885 за тысячу кубометров. Нынешнее подорожание — намного значительней.

Ранее СМИ сообщали, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

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