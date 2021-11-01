Энергетика 60 минут назад

Цены на газ снова подскочили: газопровод Ямал-Европа перешел в реверсный режим

Цена газа на бирже ICE Futures выросла до $885 за тысячу кубометров

Цена газа выросла до $885 за тысячу кубометров Цена газа выросла до $885 за тысячу кубометров
Цена газа выросла до $885 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе утром 1 ноября подскочила на 14% на фоне перевода газопровода Ямал-Европа в реверсный режим — с запада на восток.

Об этом пишет НВ.

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Цена ближайшего, декабрьского, фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до $885 за тысячу кубометров.

Отметим, в пятницу, 30 октября, торги закрылись на уровне $775.

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Мощность газопровода Ямал -Европа позволяет прокачивать до 100 млн кубометров газа в сутки.

Газопровод перешел в реверсный режим с начала субботы, 30 октября. 1 ноября, в понедельник, поставки в реверсном режиме — из Германии в Польшу — выросли в несколько раз.

Отметим, норвежский конкурент "Газпрома" компания Equinor в условиях газового кризиса увеличит объемы экспорта газа в Европу.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". А президент России Путин заявлял, что для России  невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

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