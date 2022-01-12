Два балкера из США доставили в Украину более 150 тонн угля

В портах Одесской области разгружают два судна, которые доставили в Украину энергетический уголь из США по заказу "ДТЭК Энерго".

Балкер Volos прибыл в частный порт ТИС.

"Это уже четвертое судно с импортным топливом для украинских теплоэлектростанций, которое обрабатывает ТИС по заказу "ДТЭК Энерго". На борту Volos 75,5 тысячи тонн американского угля для обогрева наших городов", — сообщила пресс-служба порта.

"Наши железнодорожные и терминальные мощности позволяют одновременно разгружать балкер, загружать железнодорожные вагоны, формировать поезда и отправлять адресатам. Работаем в круглосуточном режиме, чтобы уже в ближайшее время украинские ТЭС получили угли из Volos", — заявили в ТИС.

75 тысяч тонн энергетического угля доставил в порт "Южный" балкер Cora Oldendorf под флагом Либерии, сообщает "Укринформ".

"Это уже восьмое судно типа "Панамакс", выполнившее заказ компании "ДТЭК Энерго". Докеры приступили к разгрузке балкера", — говорится в сообщении.

14-15 января в "Южном" ожидают прибытия судна W ARCTURUS, которое доставит еще 74 тысяч тонн угля для ПАО "Центрэнерго".

Балкер — специализированное судно для перевозки грузов насыпью.

Напомним, компания "ДТЭК Энерго" договорилась с международными поставщиками об импорте 7 судовых партий с углем, из которых 5 поставок – с углем из США и 2 – из Колумбии. Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок почти 470 тысяч тонн. Кроме поставок угля морем ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля,

В Украину также завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС. Речь идет об антраците из Ростовской области. Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.