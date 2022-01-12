- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Exxon Mobil купила 49,9% акций норвежского производителя биотоплива Biojet
Американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. купила 49,9% норвежской Biojet AS, которая планирует производить биотопливо из отходов лесной промышленности.
Как передает Reuters, Exxon Mobil Corp. планирует увеличить инвестиции в свой низкоуглеродный бизнес, чтобы сократить выбросы парниковых газов.
По информации Exxon, сделка, финансовые детали которой не разглашаются, позволит компании приобретать до 3 млн баррелей биотоплива Biojet в год.
В свою очередь Biojet собирается построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство компания намерена начать в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Соглашение с Biojet расширяет операции ExxonMobil в сфере производства низкоуглеродистого топлива для транспортного сектора", – заявил президент подразделения ExxonMobil Fuels and Lubricants Ян Карр.
В агентстве отмечают, что биотопливо, которое планирует производить Biojet, смогут использовать как пассажирские автомобили, так и грузовики.
В ExxonMobil подчеркнули, что биотопливо отвечает требованиям к экологичности транспортного топлива, действующим в Норвегии, Евросоюзе и Великобритании.
С 2000 года ExxonMobil инвестировала более $10 млрд в исследования и разработки, а также применение решений в сфере низкоуглеродистой энергетики.
Напомним, в сентябре 2019 года ExxonMobil достигла соглашения о продаже активов в сфере геологоразведки и нефтедобычи в Норвегии местной нефтяной корпорации Var Energy за $4,5 млрд.
Позднее Exxon Mobil решила распродать активы в Европе, Азии и Африке на сумму до $25 млрд, чтобы сосредоточиться на нескольких крупных проектах на внутреннем рынке и за рубежом.
Источник фото: Depositphotos