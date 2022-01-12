Exxon Mobil купила 49,9% акций норвежского производителя биотоплива Biojet

Американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. купила 49,9% норвежской Biojet AS, которая планирует производить биотопливо из отходов лесной промышленности.

Как передает Reuters, Exxon Mobil Corp. планирует увеличить инвестиции в свой низкоуглеродный бизнес, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

По информации Exxon, сделка, финансовые детали которой не разглашаются, позволит компании приобретать до 3 млн баррелей биотоплива Biojet в год.

В свою очередь Biojet собирается построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство компания намерена начать в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме.

"Соглашение с Biojet расширяет операции ExxonMobil в сфере производства низкоуглеродистого топлива для транспортного сектора", – заявил президент подразделения ExxonMobil Fuels and Lubricants Ян Карр.

В агентстве отмечают, что биотопливо, которое планирует производить Biojet, смогут использовать как пассажирские автомобили, так и грузовики.

В ExxonMobil подчеркнули, что биотопливо отвечает требованиям к экологичности транспортного топлива, действующим в Норвегии, Евросоюзе и Великобритании.

С 2000 года ExxonMobil инвестировала более $10 млрд в исследования и разработки, а также применение решений в сфере низкоуглеродистой энергетики.

Напомним, в сентябре 2019 года ExxonMobil достигла соглашения о продаже активов в сфере геологоразведки и нефтедобычи в Норвегии местной нефтяной корпорации Var Energy за $4,5 млрд.

Позднее Exxon Mobil решила распродать активы в Европе, Азии и Африке на сумму до $25 млрд, чтобы сосредоточиться на нескольких крупных проектах на внутреннем рынке и за рубежом.

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