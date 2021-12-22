С 2022 года Венгрия начнет поставлять Украине по 8 млн куб. м газа в день

С 1 января Венгрия будет ежесуточно поставлять в Украину гарантированный объем газа — операторы газотранспортных систем обеих стран заключили соответствующее соглашение. Об этом в своем Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Для меня лично самое важное в этом соглашении – это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину. Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы!", — заявил Макогон.

По его словам, объем 8 млн куб. м газа примерное равен дневной норме потребления Киевом.

"Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн. куб. м) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн куб. м в сутки. Пока сделка заключается на тестовые три месяца. За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению" — подчеркнул гендиректор Оператора ГТС.

Он заявил, что уже с 31 декабря 2021 года будет возможность забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах.

Это соглашение заключено на фоне очередного роста ц ены на газ — 21 декабря 2021 года она достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров.

Цены на природный газ начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа и просьбой ввести для российской компании требование выставить на продажу "значительные объемы" топлива с поставкой на границе Украины с РФ или хотя бы со странами Евросоюза.