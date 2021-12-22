"Нафтогаз" пожаловался ЕС на "Газпром": просит обязать его продавать газ на границе с Украиной

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа и просьбой ввести для российской компании требование выставить на продажу "значительные объемы" топлива с поставкой на границе Украины с РФ или хотя бы со странами Евросоюза.

Как говорится в сообщении НАК, она подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе", — отметил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, действия российского монополиста являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. В частности, сам "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет из-за этого убытки.

В своей жалобе НАК обращает внимание на преднамеренный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, ему же принадлежащих или в которых он имеет значительные забронированные объемы.

Кроме того, как указывают в "Нафтогазе", российская компания внезапно и без веских причин прекратила продажу газа через собственную электронную платформу.

"Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок бóльших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ — Украина", — говорится в сообщении.

Украинская сторона также пожаловалась ЕС на продолжение блокировки "Газпромом" экспорта добываемого в России частными компаниями газа, а также блокировку транзита газа из стран Центральной Азии в Европу.

По мнению "Нафтогаза", целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

"Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в 1921 доллар за тысячу кубометров (на 21 декабря)", — подчеркивает НАК.

В жалобе говорится и о введении невозможности дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", ГТС Украины и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

В связи с этим "Нафтогаз" просит Еврокомиссию обязать российского монополиста выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украино-российской границе или хотя бы на границе Украины и ЕС.

"При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей ГТС для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также для транзита газа из стран Центральной Азии", — заявили в НАК.

Напомним, что "Газпром" накануне заявил, что планирует закончить 2021 год с рекордной прибылью, которая окажется заметно выше результата 2018 года в 8,2 трлн рублей (на сегодня это было бы 3 трлн грн).

Тем временем стоимость газа на европейском рынке уже добралась до отметок выше 2,2 доллара за кубометр топлива.

20 декабря "Газпром" забронировал на январь транзитные мощности проходящего через Беларусь и Польшу трубопровода "Ямал — Европа" в объеме 19,3 млн кубометров в сутки при предложенном объеме 89 млн кубометров в сутки.

На декабрь же российский монополист месячную транзитную мощность этого газопровода не бронировал, покупая мощности на ежедневных аукционах. Причем 22 декабря движение газа по этому газопроводу было развернуто в обратную сторону, что стало весомым фактором роста рыночной цены на газ.

Через Украину в рамках действующего до 2024 года контракта "Газпром" может прокачивать 109 млн кубометров газа в день. Соответствующий годовой объем на 2021 год был полностью выбран 15 декабря. При этом от дополнительных месячных транзитных мощностей российский поставщик уже неоднократно отказывался, в том числе проигнорировал аукцион на январь.