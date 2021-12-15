"Газпром" заявил о выполнении транзитного контракта с Украиной за 2021 год

Российский газовый монополист “Газпром” заявил, что выполнил контрактные обязательства перед Украиной в 2021 году. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале “Газпрома”.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", — сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что "Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.

Ранее глава Газпрома Андрей Миллер заявил, что российский монополист перевыполнит обязательства по транзиту в 2021 году. Через украинскую ГТС будет поставлено в Европу 42 млрд куб. м газа вместо 40 млрд куб. м.

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.

По данным СМИ, Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Но в Германии считают, что этот проект еще полгода точно не будет работать, потому в стране рассматривают возможность дополнительного транзита газа через Украину.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".