Справа проти ТОП-посадовців: Микола Мартиненко готується до суду, проте не всі спільники поки отримали підозри

14 червня Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дії обов'язків, покладених на колишнього народного депутата та голову енергетичного комітету Верховної Ради Миколу Мартиненка. Його зобов'язали не виїжджати з України, прибувати до прокурорів за першою вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками по справі та повідомляти про зміну місця проживання.

Мартиненко – головний фігурант однієї з найгучніших в історії України “білокомірцевих” корупційних справ. За її лаштунками – відмивання коштів на закупівлі обладнання для українських АЕС, багатомільйонні “відкати” на офшорний рахунок голови “енергетичного” комітету ВР та намагання віддати будівництво двох реакторів на Хмельницькій АЕС в руки чеському виробнику Skoda JS, що входить до холдингу “Об’єднані машинобудівні заводи”, який належить «Газпрому» через підсанкційний російський “Газпромбанк”.

Сірий кардинал Яценюка

Свого часу Миколу Мартиненка називали сірим кардиналом прем'єра Арсенія Яценюка. Впродовж трьох скликань він очолював комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки – одного з найважливіших у парламенті.

Тепер Мартиненко – обвинувачений одразу по двох гучних справах – “урановій” та “атомній”.

В “урановій” справі Мартиненко та кілька інших осіб обвинувачуються у купівлі за завищеною ціною уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” через підконтрольну йому австрійську фірму "Steuermann". Різниця між коштами, які заплатив ГЗК та реальною вартістю сировини склала 17,28 млн доларів. Ці гроші осіли на рахунках австрійської компанії та розійшлися по кишенях учасників схеми.

По іншій справі йому інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання від чеської компанії Škoda JS у 2008-2012 роках. При цьому в ціну чеських товарів закладався “гонорар” (нібито за консультаційні послуги), який в окремих випадках сягав 20%. Частину грошей у сумі 6,4 млн євро Škoda JS перерахувала на рахунки панамської офшорної компанії Bradcrest Investment S.A., кінцевим власником якого є Микола Мартиненко. Відповідно до матеріалів справи, з боку “Енергоатома” угоди із завищеними цінами з чеською компанією підписував директор його відокремленого підрозділу "Автокомплект” Валерій Васильков.

У липні 2022 року НАБУ та САП повідомили Мартиненку про нову підозру – згідно з даними слідства, у липні 2014 року колишній народний депутат одержав від керівництва Škoda JS хабар у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.

Зараз ці справи об’єднані в одне велике провадження № 52015000000000009. Проте головне обвинувачування ще попереду.

Справа на триста мільонів

Зведення блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС почалося ще за Радянського Союзу – у 1985-86 роках. Та після аварії на ЧАЕС в Україні було запроваджено мораторій на будівництво атомних станцій. Його зняли у 1993 році. Відтоді й тривають розмови про завершення робіт.

Загальний стан будівельної готовності блоків: №3 – 75%, №4 – 15%. Досить високий ступінь готовності одночасно і плюс, і мінус. Якщо добудовувати від готового – буде значна економія коштів, якщо з нуля – мінімум в два рази дорожче. Водночас існуючий проект робився під вже застарілу реакторну установку ВВЕР-1000/В-320.

У 2008 році відбувся тендер на відбір типу реакторної установки для ХАЕС-3 та ХАЕС-4. Американська компанія Westinghouse (згодом від участі у конкурсі відмовилась), південнокорейська КЕРСО та російська компанія “Атомстройекспорт” (вона і перемогла). Але у 2015 році Верховна Рада розірвала угоду про співпрацю між українським і російським урядами в питанні розвитку атомної енергетики.

Тут і настав момент істини для Škoda JS: ніби-то конкурент з Росії вибув з гри, тож чому не спробувати зібрати гарний урожай на полі, яке до того рясно “засівалося” хабарями?

І справді, як повідомило в січні 2019 року у своєму розслідуванні “Радіо Свобода”, “виробником реакторних установок для Хмельницької АЕС у попередньо затверджених урядом документах вказана Skoda JS”.

Свій гонорар Мартиненко зі спільниками оцінили у 15% - 18% від вартості контракту, тобто в $375 млн.

За що звільнили президента?

Як йшлося свого часу у журналістських розслідуваннях, один з головних спільників Мартиненко в цих схемах був президент “Енергоатома” Юрій Недашковський, який очолював цю посаду чотири рази: у 2000-2002 рр., 2005 р., 2008-2012 рр. та 2014-2019 рр..

Розслідування видання “Українська правда” свого часу довело, що Недашковський стільки років утримувався на своїй посаді саме завдяки політичному впливу Мартиненка. Проте його було звільнено з посади «через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів», як тільки справа отримала розголосу.

Схоже, що станом на 2023 рік, Юрію Недашковському у цій історії вдалося вийти сухим із води – його прізвище поки не потрапило до матеріалів судових справ. А от “сірий кардинал” тодішньої української енергетики Микола Мартиненко зараз вивчає Кримінальний кодекс досить ґрунтовно. І, до речі, вже несе матеріальну відповідальність. Так, у січні 2023 року вилучені у екснардепа 30 млн грн ($785 тис. і 650 тис. грн) НАБУ передало до ЗСУ.

Довгих 6 років у антикорупціонерів були серйозні побоювання, що Мартиненко може розвалити справу та вийти сухим із води. Він сподівався на допомогу тодішнього президента України Петра Порошенко. Але врешті в лютому 2023 року НАБУ та САП передали її до суду. Якщо висунуті Мартиненку підозри підтвердяться і суд доведе його вину, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2017 році у нього були арештовані квартира, два автомобіля і два рахунка у "Діамантбанку". А в 2022 році під арешт потрапили грошові кошти в сумі 1 млн 570 тис. доларів та 1 млн 300 тис. грн, вилучені детективами НАБУ під час обшуку приміщення, яким ймовірно користується екснардеп. Не слід забувати і про суму збитків, яких зазнала держава від “уранової” та “атомної” схем, у яких підозрюється Мартиненко – 6,4 млн євро та 17,27 млн доларів відповідно. Якщо його вину буде доведено, ці гроші також належить повернути державі.

До речі, чеські “колеги” Мартиненка також потрапили на лаву підсудних, щоправда, ще у 2021 році. “П'ятеро колишніх топ менеджерів компанії Skoda JS звинувачуються чеськими правоохоронцями в розкраданні й ухиленні від податків майже на 300 мільйонів крон (приблизно 13,9 мільйонів доларів)”, – з посиланням на чеський новинний портал Idnes повідомляли українські ЗМІ. Це гендиректор компанії, директор з продажу, члена ради директорів Skoda JS та двоє інших топменеджерів.

Хто спільники?

Точно так, як на лаві підсудних опинились топи Skoda JS, суддівські мантії мали побачити перед собою і представників керівної верхівки “Енергоатома”. У першу чергу Юрія Недашковського. Згідно з повідомленням ЗМІ , розуміючи це, він почав кампанію з фальсифікації та підтасовки документів, щоб вивести з-під удару Мартиненка, а значить і себе.

Щойно було розпочате активне кримінальне переслідування Миколи Мартиненка, в НАЕК була створена ціла група, єдина мета якої – виправдати його дії. До складу групи увійшли найбільш відданні та перевірені особи, що роками входили до найближчого кола Недашковського, отримували від нього додаткові зарплати в конвертах та були обізнані у корупційних схемах, які на той час були задіяні в "Енергоатомі".

До складу цієї групи входили:

Олег Поліщук – директор із запобігання і протидії корупції – радник Недашковського;

Наталія Мусевич – виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель;

Валерій Годунок – перший заступник директора ВП "Атомкомплект";

Ілона Заєць – директор центру зовнішніх інформаційних комунікацій;

Андрій Тюрін - представник "Енергоатома" в Брюсселі.

Останній, до речі, не мав ані відповідної освіти, ані міжнародного досвіду, й потрапив на посаду тільки завдяки протекції Недашковського, а тому був готовий зробити для нього все, що той забажає.

Юрій Недашковський особисто ставив завдання цієї групи щодо проведення перемовин та отримання письмових підтверджень від представників Skoda JS стосовно відсутності корупційної складової у поставках товарів та послуг.

Також Недашковський намагався впливати на керівників Skoda JS для отримання таких документів, які потім можна було долучити до справи Мартиненка. Так у своєму листі на Голову правління, генерального директора компанії Skoda JS Йозефа Перліка від 5 лютого 2016 року він просить здійснити спільний аналіз договорів на постачання обладнання та послуг для ДП "НАЕК "Енергоатом", які розслідують правоохоронні органи, та надати висновок, що ціни в цих договорах не відрізняються від аналогічних цін на обладнання та послуги для інших іноземних країн.

За повідомленням ЗМІ, з 2015 по 2016 роки ця група мала 7 відряджень до штаб-квартири Skoda JS. В ході перемовин з чеською стороною представники ДП "НАЕК "Енергоатом" на чолі з Недашковським намагалися отримати документи, які б дали можливість вплинути на хід розслідування та довести невинуватість Мартиненка у суді.

Понад те, Недашковський начебто особисто намагався впливати на керівників Skoda JS для отримання таких документів, які потім можна було долучити до справи Мартиненка.

Зокрема, у своєму листі на ім’я Голови правління, генерального директора компанії Skoda JS Йозефа Перліка від 5 лютого 2016 року він просив здійснити спільний аналіз договорів на постачання обладнання та послуг для ДП "НАЕК "Енергоатом", які розслідують правоохоронні органи, та надати висновок, що ціни в цих договорах не відрізняються від аналогічних цін на обладнання та послуги для інших іноземних країн.

Також учасники групи намагалися отримати від представників "SKODA JS a.s." свідчення про те, що гроші, які були перераховані на рахунки "Bradcrest Investment S.А.", жодним чином не впливали на ціноутворення для товарів та послуг для "Енергоатома".

Цікаво, чому правоохоронці пройшли повз цю “групу лобістів” та не задали їм жодних запитань?

І хоча усі вони з часом пішли з компанії, все одно залишились в орбіті Мартиненка та Недашковського. Так, Заєць та Мусевич стали блогерками й разом з «експерткою» Ольгою Кошарною нищать імідж «Енергоатома» по завданню своїх керівників. Поліщук судиться з компанією та намагається стягнути кошти. Годунок влаштувався на Рівненську АЕС. Андрій Тюрін відкрив низку іноземних компаній по відмиванню коштів в Словатчині та Бельгії, якими керує його дружина, уроженка росії, з дуже знайомим для багатьох українців призвищем - Азарова. За інформацією з різних джерел, після «Енергоатому» Тюрін влаштувався в правоохоронні органи, але його прізвище досі фігурує в європейських реєстрах як засновника та керівника кількох фірм з мільйонними статками.

Інші члени групи Мартиненко, які не працювали безпосередньо в «Енергоатомі» проте були активно задіяні в цій справі, такі як Руслан Журило та Грігорій Плачков зараз перебувають під декількома кримінальними справами як і сам Мартиненко.

Після того, як завершиться суд, “Енергоатом” зможе подати позов до Мартиненка на компенсацію 6 мільйонів доларів, які сьогодні критично необхідні генеруючій компанії. А от для Мартиненка ця сума – відносно невелика, однак найбільша проблема для екс- нардепа у тому, що при цьому до оголошення вироку суд може накласти арешт на все його рухоме і нерухоме майно.

І доволі надовго, адже практика доводить, що такі судові процеси можуть тривати роками.