Як командна робота може зробити державну енергетику прибутковою. Досвід «Хмельницькобленерго».

«Хмельницькобленерго» протягом останніх п’яти років — лідер за чистим прибутком серед державних електророзподільчих компаній. І саме ці п’ять років компанію очолює Олег Козачук, в інтерв’ю з яким ми дізнаємося про те, яким чином підприємству вдається досягати найкращих результатів серед державних операторів систем розподілу

Енергетика сьогодні одна з головних тем, адже це питання проходження зими в Україні. Чи є ризики виникнення проблем з електропостачанням для промисловості та населення?

Ситуація непроста, але, на мою думку, не така критична, як пишуть у ЗМІ. У країні є енергоресурси, генерація має впоратися з усіма викликами, навіть погодними. Цим зараз предметно займається Міністерство енергетики. Щодо операторів систем розподілу (ОСР. — Ред.), то сертифікація Держенергонагляду у другій половині листопада показала, що майже всі обленерго готові нормально забезпечити електроенергією і підприємства, і населення в осінньо-зимовий період.

Готовність до осінньо-зимового періоду, безумовно, важливий маркер. А от щодо фінансово-економічних показників, то «Хмельницькобленерго» — безумовний лідер із чистого прибутку серед ОСР. У чому секрет?

Жодних секретів немає і бути не може. Важливими є дві складові — ефективний менеджмент та технічна модернізація. Щодо першої, то я вдячний і управлінській команді, і всім співробітникам «Хмельницькобленерго» за те, що не на словах, а у справах реалізують бачення змін та місію компанії. Щодо модернізації, то це насамперед автоматизація всіх бізнес-процесів. Ми детально проаналізували бізнес-процеси та економічні складові розподілу електроенергії, провели серйозний енергоаудит та виявили причини непродуктивних втрат електроенергії, низької ефективності у розподілі та обліку. Це дозволило досягти 20% економії. Послідовно боролися за позитивні зміни у таких больових точках, як неплатежі споживачів, висока собівартість (висока частка ручної праці, низька ефективність), забезпечення прозорості закупівель. Важливим напрямом стало впровадження сучасних технологій скорочення так званих технологічних втрат під час розподілу електроенергії. Енергоаудит дозволив виявити втрати електроенергії та усунути проблеми.

Ми детально проаналізували бізнес-процеси та економічні складові розподілу електроенергії, провели серйозний енергоаудит та виявили причини непродуктивних втрат електроенергії, низької ефективності у розподілі та обліку

Які маєте прибутки за підсумками трьох кварталів поточного року?

«Хмельницькобленерго» дійсно лідер серед державних операторів систем розподілу за фінансовими показниками. За дев’ять місяців 2021 року чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 131,15% проти аналогічного періоду попереднього року. А чистий прибуток зріс на 251,8%, до 74,09 млн грн. У 2021-му компанія перерахувала до держбюджету 92 млн грн як частину чистого прибутку на державну частку. Адже 70% акцій компанії належать державі.

Прибутки — це добре, але для модернізації та автоматизації потрібні ресурси. А чи допомогла компанії нова система тарифоутворення — RAB-регулювання?

Безумовно, адже RAB-тарифи стимулюють операторів систем розподілу до оптимізації витрат та активної модернізації мереж.

Щодо системи менеджменту в державній компанії. Більшість експертів вважають корпоративне управління державними активами неефективним. У енергетиці саме так?

В основі всього формування та реалізація правильної стратегії розвитку. І, звісно, професійний менеджмент. Ось тільки від держави в особі Фонду держмайна, якому держава делегувала повноваження керувати нашим підприємством до останнього часу, ми не бачили підтримки наших пропозицій щодо впровадження сучасної системи корпоративного управління. Такої системи, яка б відповідала рекомендаціям ОЕСР — із незалежними директорами у наглядовій раді. Думаю, що зараз, коли управління державними обленерго перейшло до Міністерства енергетики, ситуація зміниться. Ми у діалозі з відомством. Так, наприклад, нещодавно ми виконали вимогу закону про розподіл власності між постачальниками універсальних послуг та ОСР, що мали зробити ще 1,5 року тому. Але через бездіяльність Фонду держмайна це реалізувати було неможливо.

В основі всього формування та реалізація правильної стратегії розвитку. І, звісно, професійний менеджмент

А які плани у «Хмельницькобленерго» на найближчі роки з технічної модернізації компанії?

Електричні мережі України побудовані переважно за часів СРСР та є класичним прикладом застосування ручного управління. Мережами керують диспетчери, майже всі перемикання оперативний персонал здійснює вручну. Все це негативно впливає на показник SAIDI (тривалість перерв у електропостачанні). Головна причина — надзвичайно низький рівень автоматизації та ручне керування мережами. Попри всі зусилля Міненерго, НКРЕКП, Держенергонагляду, а також енергетиків на місцях, суттєво знизити індекс SAIDI досі не вдалося. Тому що проблема зумовлена самою конфігурацією мереж та застарілими технологіями.

Як саме можна вирішити проблему ручного управління?

Потрібне комплексне вирішення проблеми, нова технічна політика, яка докорінно змінила би ситуацію. Потрібно застосовувати технології Smart Grid, тобто «розумні» мережі. Ці технології поєднують сучасне силове електрообладнання та інформаційні технології. Таке поєднання дозволяє здійснювати управління електромережами у режимі реального часу, динамічно реагуючи на швидкозмінні параметри роботи мережі. Ручному управлінню в такій мережі вже не залишиться місця. І ми зараз активно вивчаємо можливості комплексного впровадження Smart Grid.