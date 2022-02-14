Freedom Finance Украина: отзывы, итоги-2021 и перспективы в 2022 году

Инвестиционный портфель “Фридом Финанс Украина” в 2021 году принес инвесторам 30,4% доходности.

Группа Freedom Finance — это большой холдинг с набором инвестиционных и банковских услуг. В основном о "Фридом Финанс Украина" отзывы положительные, упоминается холдинг как универсальная платформа для новичков и опытных инвесторов. Для многих преимуществом становится период обучения в Биржевом университете. Упоминается как важное преимущество и возможность торговать на хороших американских биржах.

События Freedom Finance в 2021-м

В сравнении с предыдущими годами 2021 год в мире инвестиций оставался достаточно стабильным. Важные события и изменения, которые произошли за прошлый год:

количество клиентов возросло до 134,88 тысячи;

сделка с Prime Executions позволила компании напрямую выйти на американский рынок;

стартовали торги на акции FRHC;

приложение компании Tradernet вошло в ТОП-5 по версии Markswebb;

материнский холдинг купил MKM Partners;

американское аналитическое агентство Zacks Equity Research отметило холдинг как один из самых быстрорастущих.

Инвестиционный портфель "Фридом Финанс Украина" в 2021 году принес инвесторам 30,4% доходности. Хотя рынок первичного размещения акций в прошлом году был менее успешным, но смог составить 24% средней доходности. Акции крупного холдинга Freedom Holding Corp., в котором состоит и эта группа, выросли на 35%. В целом 2021 год поддержал предыдущую тенденцию, которая основывалась на инвестициях во внутренние государственные облигации.

Перспективы и прогнозы: развитие брокера в будущем

По прогнозам Freedom Finance, внутренние государственные облигации в 2022 году тоже будут занимать ведущие позиции среди инструментов инвестирования у физических лиц. Причинами этого становятся:

наличие гарантий от государства;

отсутствие налогообложения;

большой уровень ликвидности;

доходность превышает в 1,5 раза ставку по депозитам в банке.

При этом на украинском рынке выделяют несколько основных трендов по мнению "Фридом Финанс" и отзывам о компании. На внутреннем рынке популярнее станут облигации со средней доходностью от 16 до 25%. Однако на четкость и достоверность прогноза влияет ряд внешних и внутренних экономических факторов. Среди них инфляция, появление новых штаммов Covid-19, геополитическая ситуация. Также не менее значимы тенденции на международном рынке, которые могут меняться из-за внутренних ситуаций в ведущих государствах.

Отзывы клиентов о "Фридом Финанс Украина"

В целом анализ отзывов о "Фридом Финанс" в Украине достаточно разнообразен — от положительных характеристик физических лиц до похвалы соискателей на работу. Наиболее популярные среди отзывов представлены здесь.

Ирина Семенчук:

"Самое большое преимущество, которое я получила от "Фридом Финанс", — это обучение в университете всем основам работы на бирже. Если вы, как и я, только иногда слышите слово „акция", а „облигация“ вызывает дрожь в ногах, то учеба в Биржевом университете может исправить это. Большим плюсом стала практика во время обучения. После нее уже было не так страшно начинать первые самостоятельные шаги в инвестировании. Так что большое спасибо всем преподавателям и наставникам!"

Андрей Мишнев:

"Пользуюсь приложением Tradernet — его предложили мне во "Фридом Финанс". Платформа полностью повторяет возможности компьютерной версии. Но лично мне удобнее проводить все покупки-продажи с телефона. Тем более пуш-уведомления при включенном интернете не дают пропускать важные мне движения на рынке. В целом порадовал Фонд первичных размещений, где комиссия берется только за результат".

Вадим Павлюк:

"Наверное, я выбрал максимально неправильное время для своих первых попыток работы с биржей — март 2020 года. Изначально держался на голом энтузиазме и поддержке консультантов "Фридом Финанс". Изначально выбрал эту группу по отзывам. И определенно точно хочу сказать спасибо за поддержку! Потому что ближе к концу апреля мне удалось выйти в плюс. Всего за это время получил 250% прибыли от своих изначальных ставок".