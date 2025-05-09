- Тип
- ТопФінанс-2025
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
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Гроші в касу: депозитний бум в умовах великої війни
Банківська система за 2024 рік акумулювала рекордний обсяг коштів клієнтів — 2,8 трлн грн. І хоча відсоткові ставки у 2025-му істотно не зростуть, банки стимулюватимуть вкладників відкривати нові депозити.
Українські банки продовжують нарощувати депозитні портфелі. Станом на 1 січня 2025 року кошти клієнтів у банках перевищили 2,8 трлн грн, що на 16% більше, ніж роком раніше.
Попит на депозитні продукти залишається високим насамперед завдяки відсотковим ставкам, які перевищують темпи інфляції та дозволяють захистити заощадження від знецінення. Крім того, альтернатив банківським вкладам в Україні, як і раніше, небагато. Це хіба що ОВДП, які пропонують аналогічну дохідність, але при цьому не такі популярні серед українців, як депозити. Для порівняння: портфель військових облігацій фізосіб станом на середину березня сягнув 82 млрд грн, що становить лише 7% коштів населення на рахунках у банках.
Водночас банки за 2022-2024 роки накопичили такий запас ліквідності, що у них наразі немає серйозної потреби у грошах. Це означає, що суттєве зростання ставок за депозитами, навіть незважаючи на збільшення облікової ставки НБУ до 15,5%, навряд чи можливе. З іншого боку, банки більшою мірою конкуруватимуть саме за довгі ресурси, стимулюючи клієнтів різними бонусами відкривати депозити строком від 6 місяців.
Кошти на рахунках зростають кілька років поспіль
На початок 2022 року обсяг грошей фізичних осіб та бізнесу (зокрема депозитів) у банківському секторі становив 1,49 трлн грн. До 2025 року ця сума збільшилася майже удвічі.
Наприкінці 2024 року НБУ фіксував пришвидшення приросту клієнтських грошей. Зокрема, за 4-й квартал обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 11,5% рік до року, а гривневі кошти бізнесу — на 19% рік до року.
Але важливо звертати увагу не лише на суми, а й на строковість цих ресурсів.
Наприклад, загальний обсяг коштів фізосіб на 1 січня 2025-го становив 1,22 трлн грн. З цієї суми 66% — кошти до запитання та лише 34% — строкові вклади. Обсяг коштів бізнесу в банках перевищив 1,56 трлн грн, з яких приблизно 77% — кошти до запитання та лише 23% — кошти на строкових депозитних рахунках.
Такий дисбаланс на користь рахунків до запитання можна пояснити тим, що багато українців тримають у банках кошти, які надходять у вигляді зарплат, премій, соціальних виплат. А отже, клієнти хочуть мати доступ до цих грошей будь-якої миті.
А бізнес накопичує у банках переважно оборотний капітал для забезпечення поточних потреб, як-от закупівля сировини, фінансування виробничих процесів, виплата зарплат. Тому корпоративні клієнти, особливо в умовах обмеженості позикових ресурсів, не готові надовго вилучати фінанси з бізнесу та заморожувати їх на депозитах.
Показово, що основна маса грошей сконцентрована у 10 банках — їхній сукупний портфель на 1 січня 2025-го становив 2,2 трлн грн, або 79% від усіх коштів клієнтів.
До цієї десятки входять майже всі банки, які стали лідерами рейтингу «ТопФінанс» у номінації «Найкращий банк для заощаджень», а саме Sense Bank (108 млрд грн), ПУМБ (154 млрд грн), Ощадбанк (374 млрд грн) та Креді Агріколь Банк (100 млрд грн).
Депозитні ставки завмерли
Середня дохідність гривневих вкладів фізосіб, згідно з індексом UIRD станом на березень 2025 року, становить приблизно 13% річних. Зрозуміло, це узагальнений показник і залежно від банку картина може змінюватися.
Наприклад, державні банки готові залучати гроші клієнтів на строкові депозити під 8-12% річних. Банки з іноземним капіталом менш щедрі: дохідність вкладів там починається з 5-6% річних і сягає 9-10% річних. Інші приватні банки нараховують за строковими вкладами до 15-16% річних.
Гнучкі депозити з можливістю зняття коштів 24/7 мають дохідність лише на рівні 4-5% річних.
Тож максимально за вкладами клієнти можуть отримати до 15-16% річних, що майже удвічі перекриває очікуваний рівень інфляції. За прогнозом НБУ він становитиме у 2025 році 8,4%.
Строкові вклади будуть у пріоритеті
Якщо проаналізувати зміну дохідності депозитів ретроспективно, то від осені 2024 року вона майже не змінюється. Індекс UIRD за останні пів року залишається у діапазоні 12,8-13,2% річних.
І хоча НБУ з грудня 2024-го до березня 2025-го підвищив облікову ставку на 2,5 в. п., до 15,5%, це поки що не вплинуло на дохідність банківських вкладів. Втім, якщо вірити експертам, облікова ставка має тимчасовий лаг впливу в межах 3-6 місяців. А отже, є ймовірність, що ближче до літа відсотки за вкладами все-таки зростуть.
Питання в тому, наскільки банки зацікавлені у подальшому збільшенні коштів клієнтів на своїх рахунках. Адже в умовах стабільної економіки депозити — це паливо для кредитного ринку. Але через воєнні реалії в Україні кредитування нормально не функціонує, крім пільгових програм, які дотує держава.
Тому банки продовжують переливати ліквідність, залучену у клієнтів, у депозитні сертифікати НБУ.
Водночас у 2025 році може стартувати процес відновлення української економіки. Це дасть імпульс кредитному ринку, а отже, попит банків на кошти клієнтів знову зросте.
Причому банки зроблять акцент на депозити строком до року. Саме вони матимуть більш привабливі умови.
Крім цього, банки стимулюватимуть вкладників переливати гроші з безстрокових рахунків на строкові вклади. Тож клієнти, які погодяться оформити нерозривний депозит на 6-12 місяців, зможуть розраховувати на ставку, яка вище на 0,5-1 в. п. за стандартну. Водночас дохідність вкладів строком до 3 місяців впритул наблизиться до безстрокових депозитів. Короткі вклади дедалі менше вигідні для банків, оскільки НБУ пропонує спеціальні ставки за депсертифікатами саме тим банкам, які нарощують довгострокові депозитні портфелі. І цей процес триватиме.