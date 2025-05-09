Гроші в касу: депозитний бум в умовах великої війни

Банківська система за 2024 рік акумулювала рекордний обсяг коштів клієнтів — 2,8 трлн грн. І хоча відсоткові ставки у 2025-му істотно не зростуть, банки стимулюватимуть вкладників відкривати нові депозити.

Українські банки продовжують нарощувати депозитні портфелі. Станом на 1 січня 2025 року кошти клієнтів у банках перевищили 2,8 трлн грн, що на 16% більше, ніж роком раніше.

Попит на депозитні продукти залишається високим насамперед завдяки відсотковим ставкам, які перевищують темпи інфляції та дозволяють захистити заощадження від знецінення. Крім того, альтернатив банківським вкладам в Україні, як і раніше, небагато. Це хіба що ОВДП, які пропонують аналогічну дохідність, але при цьому не такі популярні серед українців, як депозити. Для порівняння: портфель військових облігацій фізосіб станом на середину березня сягнув 82 млрд грн, що становить лише 7% коштів населення на рахунках у банках.

Водночас банки за 2022-2024 роки накопичили такий запас ліквідності, що у них наразі немає серйозної потреби у грошах. Це означає, що суттєве зростання ставок за депозитами, навіть незважаючи на збільшення облікової ставки НБУ до 15,5%, навряд чи можливе. З іншого боку, банки більшою мірою конкуруватимуть саме за довгі ресурси, стимулюючи клієнтів різними бонусами відкривати депозити строком від 6 місяців.

Кошти на рахунках зростають кілька років поспіль

На початок 2022 року обсяг грошей фізичних осіб та бізнесу (зокрема депозитів) у банківському секторі становив 1,49 трлн грн. До 2025 року ця сума збільшилася майже удвічі.

Наприкінці 2024 року НБУ фіксував пришвидшення приросту клієнтських грошей. Зокрема, за 4-й квартал обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 11,5% рік до року, а гривневі кошти бізнесу — на 19% рік до року.

Але важливо звертати увагу не лише на суми, а й на строковість цих ресурсів.

Наприклад, загальний обсяг коштів фізосіб на 1 січня 2025-го становив 1,22 трлн грн. З цієї суми 66% — кошти до запитання та лише 34% — строкові вклади. Обсяг коштів бізнесу в банках перевищив 1,56 трлн грн, з яких приблизно 77% — кошти до запитання та лише 23% — кошти на строкових депозитних рахунках.

Такий дисбаланс на користь рахунків до запитання можна пояснити тим, що багато українців тримають у банках кошти, які надходять у вигляді зарплат, премій, соціальних виплат. А отже, клієнти хочуть мати доступ до цих грошей будь-якої миті.

А бізнес накопичує у банках переважно оборотний капітал для забезпечення поточних потреб, як-от закупівля сировини, фінансування виробничих процесів, виплата зарплат. Тому корпоративні клієнти, особливо в умовах обмеженості позикових ресурсів, не готові надовго вилучати фінанси з бізнесу та заморожувати їх на депозитах.

Показово, що основна маса грошей сконцентрована у 10 банках — їхній сукупний портфель на 1 січня 2025-го становив 2,2 трлн грн, або 79% від усіх коштів клієнтів.

До цієї десятки входять майже всі банки, які стали лідерами рейтингу «ТопФінанс» у номінації «Найкращий банк для заощаджень», а саме Sense Bank (108 млрд грн), ПУМБ (154 млрд грн), Ощадбанк (374 млрд грн) та Креді Агріколь Банк (100 млрд грн).

Можна говорити про збереження інтересу до депозитів, адже навіть у найскладніші періоди депозитний портфель банків України стабільно зростав. Наприклад, за 11 місяців 2024 року обсяг гривневих залишків на рахунках фізосіб зріс на 12%, а за 2023-й — на 20%. Залишки на рахунках фізосіб-клієнтів ПУМБ зростають швидше, ніж загалом по банківському ринку країни. На 31 грудня 2024-го у ПУМБ свої депозити тримали понад 121 тис. фізосіб, у середньому ці клієнти мають по два відкриті вклади у ПУМБ. Такі показники свідчать про виняткову довіру українців до ПУМБ. Згідно з даними банку, 92% клієнтів-фізосіб продовжують свої депозити у ПУМБ, що є одним із найвищих в Україні показників пролонгації вкладів. Саме тому ПУМБ увійшов до топ-3 банків України за розміром строкового депозитного портфеля фізосіб у гривні та до топ-5 за депозитами в усіх валютах. Популярність депозитів пояснюється низкою чинників: простота та швидкість оформлення, відсутність комісій та легкість управління коштами, гнучкість термінів та доступ до грошей за крайньої потреби, відсоткові ставки за строковими депозитами, що переважно перевищують рівень інфляції. Також не варто забувати про 100%-ву гарантію повернення коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Є певна вірогідність, що протягом 2025 року дохідність депозитів у гривні може зрости через підвищення рівня інфляції, що впливає на рішення НБУ щодо облікової ставки. Водночас ставки за депозитами в іноземних валютах, ймовірно, залишаться стабільними. Дмитро Коваль директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ

Депозитні ставки завмерли

Середня дохідність гривневих вкладів фізосіб, згідно з індексом UIRD станом на березень 2025 року, становить приблизно 13% річних. Зрозуміло, це узагальнений показник і залежно від банку картина може змінюватися.

Наприклад, державні банки готові залучати гроші клієнтів на строкові депозити під 8-12% річних. Банки з іноземним капіталом менш щедрі: дохідність вкладів там починається з 5-6% річних і сягає 9-10% річних. Інші приватні банки нараховують за строковими вкладами до 15-16% річних.

Гнучкі депозити з можливістю зняття коштів 24/7 мають дохідність лише на рівні 4-5% річних.

Тож максимально за вкладами клієнти можуть отримати до 15-16% річних, що майже удвічі перекриває очікуваний рівень інфляції. За прогнозом НБУ він становитиме у 2025 році 8,4%.

Строкові вклади будуть у пріоритеті

Якщо проаналізувати зміну дохідності депозитів ретроспективно, то від осені 2024 року вона майже не змінюється. Індекс UIRD за останні пів року залишається у діапазоні 12,8-13,2% річних.

І хоча НБУ з грудня 2024-го до березня 2025-го підвищив облікову ставку на 2,5 в. п., до 15,5%, це поки що не вплинуло на дохідність банківських вкладів. Втім, якщо вірити експертам, облікова ставка має тимчасовий лаг впливу в межах 3-6 місяців. А отже, є ймовірність, що ближче до літа відсотки за вкладами все-таки зростуть.

Питання в тому, наскільки банки зацікавлені у подальшому збільшенні коштів клієнтів на своїх рахунках. Адже в умовах стабільної економіки депозити — це паливо для кредитного ринку. Але через воєнні реалії в Україні кредитування нормально не функціонує, крім пільгових програм, які дотує держава.

Тому банки продовжують переливати ліквідність, залучену у клієнтів, у депозитні сертифікати НБУ.

Водночас у 2025 році може стартувати процес відновлення української економіки. Це дасть імпульс кредитному ринку, а отже, попит банків на кошти клієнтів знову зросте.

Причому банки зроблять акцент на депозити строком до року. Саме вони матимуть більш привабливі умови.

Крім цього, банки стимулюватимуть вкладників переливати гроші з безстрокових рахунків на строкові вклади. Тож клієнти, які погодяться оформити нерозривний депозит на 6-12 місяців, зможуть розраховувати на ставку, яка вище на 0,5-1 в. п. за стандартну. Водночас дохідність вкладів строком до 3 місяців впритул наблизиться до безстрокових депозитів. Короткі вклади дедалі менше вигідні для банків, оскільки НБУ пропонує спеціальні ставки за депсертифікатами саме тим банкам, які нарощують довгострокові депозитні портфелі. І цей процес триватиме.