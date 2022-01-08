Казахстанская криптовалюта на фоне протестов рухнула в 300 раз

В результате антиправительственных протестов в Казахстане резко потеряла в цене первая казахстанская криптовалюта – KZ Cash.

Как сообщает Dev.ua, в Казахстане криптовалюту KZ Cash запустили в начале 2018 года. Это случилось в тот момент, когда цена биткоина достигла своей первой рекордной стоимости в $20 тысяч.

Согласно данным аналитического сервиса Coinmarketcap, осенью 2021 года токен показывал хорошую динамику, и даже достиг максимума за последние годы – $0,3. Что было дороже популярного Dogecoin.

Позднее, на фоне информации о повышении цен на газ в Казахстане с 2022 года, криптовалюта просела в 100 раз и стоила уже $0,003.

1 января в стране выросли цены на газ, и KZ Cash резко пошел вниз. 2 января ситуация в Казахстане усугубилась протестами, из-за чего курс казахской криптовалюты упал до $0,001. Это в 300 раз меньше, чем до начала отопительного сезона.

По состоянию на 16:40 по киевскому времени, цена KZ Cash, по данным Coinmarketcap, составляла $0,001366.

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки.

Несмотря на то что, например, протестующие в городе Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го января.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.