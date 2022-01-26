Курс гривни по отношению к доллару упал до минимума с 2018 года

Национальный банк Украины установил на 26 января 2022 года курс 28,66 гривен за доллар. Американская валюта в последние четыре года еще не стоила так дорого. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Курс доллара США на 25 января составлял 28,3749 гривен за 1 доллар. Теперь он вырос на 29 копеек — до 28,6658 гривен за 1 доллар. Последний раз такой показатель зафиксировали 22 января 2018 года, когда доллар по курс НБУ оценивался в 28,84 гривни.

Динамика курса гривни

Подорожал также евро – его курс вырос на 24 копейки и на 26 января составляет 32,0594 гривни.

Рост курса доллара 25 января 2022 года зафиксировали также на межбанке. В продаже американская по сравнению с предыдущей сессией выросла на 4 копейки до 28,64 гривен за доллар, а курс в покупке составил 28,64 гривен за доллар. Евро в продаже подорожал на 5 копеек - до 32,36 гривен за евро.

В последние дни курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2–1,3%. Аналитики считают основной причиной этого эскалацию геополитической ситуации и ожидания вторжения РФ. Эксперт прогнозирует продолжение роста курса доллара к гривне в течение этой неделе.

Валютный рынок остро отреагировал на информацию западных СМИ и предубеждения политиков о вторжении России в Украину. Это сказывается и на РФ — Центробанк приостановил покупку валюты на фоне обвала рубля до минимума за последний год. Снижение напряженности в отношениях между странами пока не прогнозируется.