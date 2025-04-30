- Тип
- ТопФінанс-2025
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Масштабування валютних сервісів
Як КИТ Group розширює спектр небанківських фінансових сервісів та формує екосистему інвестиційних операцій
Небанківський фінсектор демонструє стійке зростання. Попит на альтернативні банківським фінансові сервіси, зокрема валютні операції, збільшується, а міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія КИТ Group утримує статус одного із провідних операторів ринку. Компанія інтенсивно розвиває свої сервіси та фокусується на розширенні можливостей для клієнтів і вдосконаленні обслуговування.
Група суттєво збільшила мережу в Україні, яка сягає сотні відділень у 30 містах. Тепер ще більше клієнтів отримують сервіс найвищого рівня від ринкового лідера та вигідний обмін з гнучкими умовами.
Програма персоналізованих курсів у разі здійснення великих операцій — це індивідуальні умови, чого не пропонують інші учасники фінринку, зокрема банки. Сервіси без обтяжливої бюрократії — популярний вибір споживачів, які цінують швидкість, зручність і прозорість. Механізм онлайн-бронювання курсу дозволяє клієнтам зафіксувати його значення на 60 хвилин до здійснення транзакції та залишається унікальною опцією на ринку. У періоди курсової турбулентності це рішення підвищує передбачуваність обмінних угод та їхню вигоду.
Унікальні сервіси та рішення КИТ Group здобувають галузеве визнання: «Надійний технологічний партнер з обмінних операцій» престижної премії Banker Awards, «Лідер фінансового ринку» у «ТОП-100» та Delo.ua.
За даними Forbes Ukraine, КИТ Group посідає чільні позиції серед операторів українського валютного ринку.
КИТ Group продовжує інвестиції у технологічний розвиток і цифрову трансформацію: захист транзакцій і даних, розвиток каналів супроводу клієнтів службою підтримки. Аналітичний супровід і консультації: КИТ Group — єдиний оператор свого сегмента, аналітики якого готують огляди валютного ринку, аби допомогти ухвалювати правильні рішення з валютних операцій та інвестицій.
Стрімкий розвиток і трансформації знайшли своє відображення у запуску масштабного ребрендингу мережі КИТ Group — її відділення отримують унікальну візуальну ідентичність, яка вирізняє галузевого лідера з-поміж інших.
Серед стратегічних ініціатив компанії — запуск інвестиційних сервісів.
Інвестиційний дивізіон групи КИТ Invest розширює можливості клієнтів на українському та міжнародних ринках капіталу, готує нові інвестиційні рішення та інструменти. КИТ Group взяла участь у великому інвестиційному саміті у Лондоні, де українське посольство та британська сторона зібрали провідних гравців сектору інвестицій і фінансових послуг. Участь у форумі свідчить про інтеграцію групи у глобальний фінансовий простір і трансфер до України найкращих міжнародних стандартів.
КИТ Group приділяє увагу соціальній місії та сприянню обороні країни: 12 млн грн спрямовано на підтримку ЗСУ, ще 7 млн грн — на освітні та благодійні ініціативи. Така діяльність — частина широкої місії групи для розвитку суспільних проєктів і підтримки української економіки та захисту українського суверенітету.