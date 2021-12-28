Нацбанк оштрафовал страховую компанию Ахметова

Национальный банк Украины оштрафовал ЧАО "УАСК АСКА", принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба НБУ, не уточнив сумму штрафа.

Как стало известно, меру влияния в виде штрафной санкции к страховой компании Ахметова НБУ применил еще 24 декабря.

"Такое решение принято по результатам осуществления безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг и из материалов внеплановой инспекционной проверки", — сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

Выяснилось, что страховщик подал Национальному банку недостоверную отчетность по состоянию на 30 июня 2021 года, а именно:

файла IR4 "Данные о показателях деятельности по страхованию";

файла FR0 "Данные финансовой отчетности".

Страховая компания обязана уплатить штраф в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения о наложении штрафа.

Напоминаем, Ахметов вскоре может продать свою компанию "УАСК АСКА". Так, в ноябре этого года акционеры страховой компании ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке страховщика.

Ранее Нацбанк внес в Госреестр финансовых учреждений записи об аннулировании лицензий, выданных страховщикам с местонахождением в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

Таким образом, НБУ лишил лицензий 10 страховых компаний на оккупированных территориях.