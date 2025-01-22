Найкраща криптовалютна платформа 2025: голосування розпочато
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua оголошують щорічне голосування за найкращі міжнародні та українські криптовалютні платформи.
Переможців буде визначено на основі онлайн голосування аудиторії Delo.ua. Голосування буде проходити до 15 лютого 2025 року, в межах якого буде визначено лідерів серед криптовалютних сервісів, які працюють в Україні.
Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.
Ви можете проголосувати за трьох номінантів