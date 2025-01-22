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Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

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Найкраща криптовалютна платформа 2025: голосування розпочато

Найкраща криптовалютна платформа 2025: голосування розпочато

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua оголошують щорічне голосування за найкращі міжнародні та українські криптовалютні платформи. 

Переможців буде визначено на основі онлайн голосування аудиторії Delo.ua. Голосування буде проходити до 15 лютого 2025 року, в межах якого буде визначено лідерів серед криптовалютних сервісів, які працюють в Україні. 

Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.  

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Номінант
1
Binance
Категорія:
Binance
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
2
BingX
Категорія:
BingX
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
3
Bybit
Категорія:
Bybit
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
4
KUNA
Категорія:
KUNA
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
Obmenat24
Категорія:
Obmenat24
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
TRUSTEE PLUS
Категорія:
TRUSTEE PLUS
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
QMall
Категорія:
QMall
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
WhiteBIT
Категорія:
WhiteBIT
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
MEXC
Категорія:
MEXC
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Coinbase Exchange
Категорія:
Coinbase Exchange
криптовалюта
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0